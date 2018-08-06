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CHP: Geçerli başvuru sayısı 569

ANKARA () - CHP Genel Merkezi tarafından Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim...

CHP: Geçerli başvuru sayısı 569

ANKARA () - CHP Genel Merkezi tarafından Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme süreci bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmıştır. Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür" denildi. 

CHP Genel Merkezi tarafından Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme süreci bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmıştır. Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. 
1. 2 Ağustos Perşembe gününden önce Genel Merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8'dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir. 
2. 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur. 
3. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5'i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır. 
4. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür. Genel Merkezimize sunulan ve yukarıdaki açıklarımızın dayanağı tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince; Parti Meclisi Üyelerimizin, Milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri Birimimizde açıktır." 

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