CHP Gaziantep Kadın Kolları'ndan müfredat tepkisi

Ahmet ÖZER- Metin Faruk Tamer/GAZİANTEP, () - CHP Gaziantep İl Kadın Kolları üyeleri, İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim müfredatından çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek buna tepki gösterdi.

CHP İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına Kadın Kolları Başkanı Mine Polat, İl Eğitim Sekreteri Aysel Yıldız, kadın kolları üyeleri ve partililer katıldı. İl Eğitim Sekreteri Aysel Yıldız, İsmet İnönü ve Atatürk'ün müfredattan çıkarılmasını doğru bulmadıklarını belirtti. Milli Eğitim'de sürekli yapılan değişikliklerin eğitim sistemini 'yaz- boz tahtasına' çevirdiğini anlatan Yıldız, Ak Parti hükümetinde en çok bakan değişikliğinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görüldüğünü söyledi. Her gelen bakanın kendine göre düzenlemeler yaptığını ve yeni bir müfredat oluşturduğunu aktaran Yıldız, yapılan değişiklikler nedeniyle müfredatın bir türlü yerine oturamadığını kaydetti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın babasının da İsmet İnönü hayranı olduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"İsmet İnönü'nün ders kitaplarından çıkarılması Atatürk ile ilgili müfredatın yeniden düzenlenmesi görüşmeleri yapılmaktadır. Sayın bakanım İsmet adınızın nereden geldiğini bilmeniz gerekir. Rahmetli babanız İbrahim Bey, İsmet Paşa hayranıydı. Bu sebeple adınızı İsmet koymuştu. Sizin de rahmetli babanızın izinden giderek İsmet İnönü'ye gereken önemi vermeniz gerekmez mi? Yoksa babanızın mezarda kemikleri sızlayacaktır. Babanıza layık bir evlat olmaya çalışın."



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