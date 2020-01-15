Son Dakika
CHP 'Eğitim Çalıştayı’ düzenleyecek
POLİTİKA 15.01.2020, 16:46
4
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumartesi günü 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyeceklerini açıkladı.
CHP'li Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eğitimin Türkiye'nin yarayan konusu olduğunu belirtti. Bu sorunun çözüm önerileri için, eğitim çalıştayı düzenleyeceklerini kaydeden Kaya, "Çalıştayı, Cumartesi günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu sorun sadece CHP'nin sorunu değil. Türkiye'nin temel sorunlarından biri eğitim gerçekten içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bu amaçla hiçbir ayrım yapmadan çalıştay gruplarımıza katkı sunmaları için başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin parti ayrımı yapmadan tamamını, eğitim sendikalarını, üniversitelerin özellikle eğitim fakülteleri bölümündeki değerli hocalarımızı isim isim çalıştayımıza davet ettik" dedi.
Kaya, çalıştayın açılış konuşmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını kaydetti.
CHP'li Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eğitimin Türkiye'nin yarayan konusu olduğunu belirtti. Bu sorunun çözüm önerileri için, eğitim çalıştayı düzenleyeceklerini kaydeden Kaya, "Çalıştayı, Cumartesi günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu sorun sadece CHP'nin sorunu değil. Türkiye'nin temel sorunlarından biri eğitim gerçekten içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bu amaçla hiçbir ayrım yapmadan çalıştay gruplarımıza katkı sunmaları için başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin parti ayrımı yapmadan tamamını, eğitim sendikalarını, üniversitelerin özellikle eğitim fakülteleri bölümündeki değerli hocalarımızı isim isim çalıştayımıza davet ettik" dedi.
Kaya, çalıştayın açılış konuşmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağını kaydetti.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Ocak 2020
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:07
|Yatsı
|19:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016