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CHP Disiplin Kurulu, Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi

ANKARA, () - CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Parti Meclisi'nin (PM) kararıyla 'kesin çıkarma' cezası istenen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi. Fikri Sağlar'ın 'kınama cezası' ile cezalandırılmasına oy birliğiyle ve...

CHP Disiplin Kurulu, Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi

ANKARA, () - CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Parti Meclisi'nin (PM) kararıyla 'kesin çıkarma' cezası istenen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi. Fikri Sağlar'ın 'kınama cezası' ile cezalandırılmasına oy birliğiyle ve kesin olarak karar verildi. 
Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Ali Hikmet Akıllı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: 
"Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisinin 07.05.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile, Tüzüğün 70/A-a,b,d maddesi uyarınca Kesin Çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilen D.Fikri SAĞLAR'la ilgili olarak; Yüksek Disiplin Kurulunca 26.05.2017 tarihli toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, D.Fikri SAĞLAR'ın Tüzüğün 70/C-a,b,c maddesi uyarınca Kınama Cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile ve kesin olarak karar verilmiştir"

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