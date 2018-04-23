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CHP'den İYİ Parti'ye geçen Arık'tan toplu mesaj değişikliği

İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li vekil arasında yer alan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, toplu cep telefonu mesajlarında değişiklik yaptı. Daha önce mesajlarının sonuna 'Çetin Arık CHP Kayseri Milletvekili' ibaresini ekleyen Arık, 23 Nisan...

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Arık'tan toplu mesaj değişikliği
İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li vekil arasında yer alan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, toplu cep telefonu mesajlarında değişiklik yaptı. Daha önce mesajlarının sonuna 'Çetin Arık CHP Kayseri Milletvekili' ibaresini ekleyen Arık, 23 Nisan kutlama mesajının sonuna 'Çetin Arık Kayseri Milletvekili' yazdı.
CHP'den İYİ Parti'ye katılan vekillerden Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Bu oyunu bir yazan, bir de bozan var. Tek adam ve yancısının oyununu bozacağız" açıklaması yaptı. İYİ Parti'ye geçtikten sonra Arık'ın sosyal medya hesaplarında '25 ve 26'ncı Dönem CHP Kayseri Milletvekili' ibaresi aynı kalırken, cep telefonlarına gönderdiği toplu mesajlarda ise değişiklik yaptı. Daha önce mesajlarının sonuna 'Çetin Arık CHP Kayseri Milletvekili' ibaresini ekleyen Arık'ın, 23 Nisan kutlama mesajının sonuna 'Çetin Arık Kayseri Milletvekili' yazması dikkat çekti.
'SORUMLULUKTAN KAÇMAYACAĞIZ'
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında Çetin Arık, İYİ Parti'ye geçiş kararına atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarımızın aydınlık geleceği; milletimizin egemenliği için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edecek, bu konuda hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet."

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