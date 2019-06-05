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CHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

ANKARA'da siyasi partilerin temsilcileri, AK Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu. AK Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulunan siyasi parti temsilcilerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili...

CHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti
ANKARA'da siyasi partilerin temsilcileri, AK Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu.
AK Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulunan siyasi parti temsilcilerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Tanıtım ve Medya Başkanı Burak Yıldız'dan oluşan heyet karşıladı.
CHP'DEN ZİYARET
AK Parti heyetini, ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki heyet, AK Parti heyetinin bayramını tebrik etti. Kaya, Türkiye'nin sevgiye ve adalete ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizim sevdamız ve umudumuz Türkiye’dir. Türkiye’de bayramların dünyaya örnek olduğunu biliyorum. Bu bayram da Türkiye’nin dünyaya örnek teşkil edeceği bir gün olmasını diyorum. Çocuklarımız, torunlarımız ve yurttaşlarımız için her şeyin çok güzel olacağı, mutlulukların olacağı günler diliyorum" dedi.
AK Partili Sarıeroğlu ise Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin ramazan bayramını tebrik ederek, İstanbullulardan, bayramın ardından 23 Haziran'da vatandaşlık görevlerini yapmaları için sandık başına gitmelerini istedi.
MHP'DEN İZYARET
Daha sonra MHP heyeti ziyarette bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti heyetinin bayamını tebrik etti ve İstanbul seçimine değinerek, "İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum, öyle de bir hava var. Hayırlısıyla sonucu alacağız" dedi.
Sarıeroğlu da 31 Mart'tan başarıyla çıklarını belirterek, "Şimdi inşallah İstanbul'un daha da güzel olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bayram nedeniyle bu ara adayımız Sayın Binalı Yıldırım’ın Urfa ve Diyarbakır programları olacak. Sonrasında yanında yoğun bir çalışma temposuna 23 Haziran'a kadar gireceğiz" diye konuştu.
MHP'nin ardından Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

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