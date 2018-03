CHP'den AK Parti'ye, 'Afrin zaferi'ni siyasete alet etmeyin mesajı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları Başkanı Şafak Yılmaz, dün Çanakkale Belediyesi ile Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ı hedef alan açıklamalarından dolayı, AK Parti İl Gençlik Kollarına 'Afrin zaferi'ni siyasete alet etmeyin' mesajı gönderdi.

Çanakkale'de 2 gün önce AK Parti İl Gençlik Kolları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesine girerek destan yazan Mehmetçiğin zaferi için 11 ilçede eş zamanlı pilav dağıttı. Pilav dağıtımı sırasında ağaca Mehmetçiğin Afrin zaferinin yanı sıra Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından, 7 Haziran genel seçimleri sonrası partisinin kentte ilk kez birinci olması ve HDP’nin de barajı aşması üzerine Cumhuriyet Meydanı’nda halka teşekkür pilavı dağıtımına ithafen, 'Bu şehirde pilav, terörün destekçisi barajı geçti diye değil, Mehmetçiğimiz Afrin'de destan yazdığı için dağıtılır' yazılı pankart asıldı. Çanakkale Belediyesi Zabıta ekiplerinin müdahalesi ile ağaca asılı pankartın indirilmesine tepki gösteren AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, partililer ile düzenlediği basın açıklamasında, Çanakkale Belediyesi ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı eleştirdi.

AK Partili Burak Balık'ın açıklamalarına ise yanıt bugün saat 12.00'de CHP İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Şafak Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "2019 yerel ve genel seçimlerine az bir süre kala kaybetmenin kaçınılmaz olduğunu, süregelen hukuksuzluklara ve hak ihlallerine Türk halkının 16 Nisan 2017 tarihli referandumunda olduğu gibi 'artık yeter' diyeceğini öngören AKP’nin özellikle son dönemde karanlık geçmişini unutup, can havliyle Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Sayın Ülgür Gökhan’a fütursuzca saldırmakta olduğunu, 16 yıllık iktidarı boyunca ülkemizi sürüklediği bataklığı, akıl almaz iddia ve iftiralarla Cumhuriyet Halk Partisi’ne mal etme gibi beyhude bir girişimde bulunduğunu hayretler içerisinde seyretmekteyiz. 16 yıllık iktidarı boyunca 'kandırılmışız' edebiyatından başka herhangi bir öz eleştirisi ve yetersizliğini halka izah etme kabiliyetine sahip olamamış, bir gün dahi tutarlılık kaygısı taşımamış, ayrıştır-korkut-yönet anlayışından bir an için uzaklaşmamış, iktidarını koruma uğruna etik ve ahlaki tüm değerleri ayaklar altına almış bir siyasal iktidar; her ne hikmetse son dönemde hayali birtakım iddia ve iftiralarla Cumhuriyet Halk Partisi’ni FETÖ, PKK, PYD ile bağdaştırmaya çalışmakta, son olarak da Afrin ve Mehmetçik üzerinden Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan’a ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne saldırmakta, bu yolla da oy devşirmeye çalışmaktadır" dedi.

Yılmaz, açıklamasının devamında, "Afrin’de zaferi kazanan, canı pahasına mücadele eden kahraman Türk Ordusu ve Kahraman Türk Askeridir. Bu yüzden son tahlilde AKP Çanakkale İl Gençlik Kolları’ndan temennimiz hiç değilse Afrin zaferi dolayısıyla yaptıkları pilav hayrını şova ve siyasi propagandaya dönüştürmemeleri, böylesine bir mücadeleyi günlük siyasete alet etmemeleridir" diye konuştu.



