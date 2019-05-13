Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

CHP'den, '13 Mayıs, Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü olsun' teklifi

CHP, 13 Mayıs'ın, 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' olmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun imzasını taşıyan teklif ile 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği...

CHP'den, '13 Mayıs, Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü olsun' teklifi
CHP, 13 Mayıs'ın, 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' olmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun imzasını taşıyan teklif ile 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının meydana geldiği 13 Mayıs'ın, 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' ilan edilmesi öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde, 2003-2013 yılları arasında Türkiye'deki madenlerde meydana gelen önlenebilir felaketlerde 862, Soma'da 5 yıl önce meydana gelen maden faciasında 301 işçinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Madenlerde gerekli önlem ve güvenliğin sağlanmadığı işaret edilerek, "Modern çalışma koşullarına sahip oluncaya kadar da can güvenlikleri açısından büyük bir risk altında kalmaya devam edeceklerdir" denildi. Bu gerekçelerle 13 Mayıs'ın 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' ilan edilmesi talep edildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328