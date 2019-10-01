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CHP'den 10 ayrı yargı teklifi
CHP, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 10 ayrı yasa teklifi hazırladı. Teklifler, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak. CHP, yaz boyunca Saadet Partisi, HDP, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin de katıldığı yargı paketi...
POLİTİKA 01.10.2019, 12:52
CHP, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 10 ayrı yasa teklifi hazırladı. Teklifler, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.
CHP, yaz boyunca Saadet Partisi, HDP, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin de katıldığı yargı paketi ile ilgili yasal düzenlemeler konusundaki çalışmalarını tamamladı. 5 partinin katılımıyla hazırlanan yargı konusundaki yasa teklifleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, hazırlanan 10 ayrı yasa teklifini inceledi. CHP, söz konusu teklifleri Perşembe günü Meclis Başkanlığı'na sunacak.
CHP, yaz boyunca Saadet Partisi, HDP, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin de katıldığı yargı paketi ile ilgili yasal düzenlemeler konusundaki çalışmalarını tamamladı. 5 partinin katılımıyla hazırlanan yargı konusundaki yasa teklifleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, hazırlanan 10 ayrı yasa teklifini inceledi. CHP, söz konusu teklifleri Perşembe günü Meclis Başkanlığı'na sunacak.
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