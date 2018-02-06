CHP'de başkanlığı kaybeden Muharrem İnce: Bu yarış bitmedi!

CHP' Kurultayında seçimi kaybeden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce sert açıklamalarda bulundu. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında CHP'nin 36. Olağan Kurultayı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnce, "Bu yarış bitmedi. Pek çok haksızlık yapıldı. Kurultaydan sonra sayın Genel Başkan'ın yanına çıkıp 1 saat önce rakibimdiniz şimdi başkanımsınız emredin yapayım dedim. Gördüm ki olmuyor" dedi.



CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık yarışında, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında 447 delegenin oyunu alarak kaybeden Muharrem ince, katıldığı bir televizyon programında kurultay ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, henüz yarışın bitmediğini söyledi.



“KİMSEYE HAKKIMI YEDİRMEM”



Demokrasi istediğini ifade eden İnce, “Türkiye’de demokrasi istiyoruz biz. CHP’de demokrasi istemeyecek miyiz? Nasıl bir Türkiye istiyorsak öyle bir CHP istiyoruz. Ben kimseye hakkımı yedirmem. AKP’ye de yedirmem CHP’ye de yedirmem. AKP’ye karşı mücadele ederken ne güzel hakkımızı savunuyorsun CHP’ye karşı mücadele ederken işleri karıştırıyorsun. Böyle bir şey yok. Biz kendimizi MHP’ye AKP’ye göre mi tanımlayacağız, yoksa çağdaş partilere göre mi? Geçmişimize göre bakarsak Avrupa’daki çağdaş partilere bakarsak biz sınıfta kaldık” ifadelerini kullandı.



“BİR TAKIM GÜÇLER KAVGA ÇIKARABİLİR”



Kurultayla ilgili detaylar da veren İnce, “Sayın genel başkandan randevu aldım parti meclisi öncesi. Dosya önümde bunu size bırakayım dedim. ‘Divana bırakırsın’ dedi. Tehditler savuruyor genel başkan yardımcılarım bunu engelleyin ben aday olmak istiyorum, yarışmak istiyorum, size de başarılar diliyorum dedim. Bunlardan bilgisi olmadığını söyledi daha sonra bilgisi olduğunu gördük. Kurultay salonuna geliyoruz. Bir stant yapılmış güvenlik görevlilerini koymuşlar standın başına buraya seni sokmayacaklar, genel başkan yürüyecek orada. Arkadaşlara kavga gürültü olmasın dedim. Genel başkan da beni ‘bir takım güçler kavga çıkarabilir’ diye uyarmıştı. Standın önüne geldim. 20 güvenlik görevlisi. ‘ Buraya giremezsin’ dediler. ‘Tersten girin’ dedim. Tersten girerseniz anlayamazlar, gerginlik olmaz dedim. Normal giriş alanından girmedim tersten girdim” dedi.



“HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ DİVAN BAŞKANI”



Divan başkanını da hedef alan İnce, “Divan oluştuğunda genel başkanlık biter. Bir felaket olsa genel başkan, divan başkanı olur. Divan Başkanı, Sayın Kılıçdaroğlu’nu tekrar konuşmaya çağırdı, bu tüzüğe aykırı. Açılış konuşması yaptı, bitti. Genel başkanı konuşturdun, bir aday daha var burada onu da konuştur. Hayatımda gördüğüm en kötü divan başkanı” şeklinde konuştu.



“49 OYUN BANA VERİLMESİ HAKARETTİR”





Mükerrer oy tartışmasına da değinen İnce, “Konuşma yaptım. Sonrasında bir anons yapıldı. 49 imza hem Kılıçdaroğlu’na hem de bana verilmiş. Bu 49 imzanın kim olduğunu biliyor musunuz? Ben bilmiyorum, siz bilmiyorsunuz, Türkiye bilmiyor. Açıklayın. Delegeleri kandırdılar. Kılıçdaroğlu’nun 49 oyu bana vermesi jest değil tam tersi hakaret. Kılıçdaroğlu’nun bana lütufta bulunmaya hakkı yok. Ben gidip mahkemelere gidip partimi şikayet edecek halim yok. 49 delege benden silinsin İnce’ye yazılsın. Oradan bir delege derki ‘bir dakika ben sana oy verdim ona vermedim.’ Bir hakaret yapıyorlar. İkincisi bu 49 kişiye sorulmadı. Üçüncüsü en az 15-20 kişi kimseye imza vermemiş. Emin olun bu partinin delegelerine o kadar güveniyorum ki, oradan 100 kişi çıkar ‘Kılıçdaroğlu’na vermiştim imzayı vazgeçtim, İnce’ye veriyorum’ der” dedi.



“KÜÇÜK DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİM”



Kurultay’ta küçük düşürülmek istendiğini ileri süren İnce, “49 kişinin kim olduğunu bilmiyoruz, bunu bilmem lazım, divanın da bilmesi lazım. Amaç küçük düşürmekti. Tekin Bingöl başrolde, herkes biliyor ne olduğunu. 447 oyu kim aldı? 300 kişi Sayın Genel Başkan’a imza vermiş ama oy vermemiş. Kendi partisinden imza alıyor ama oy alamıyor. Burada baskı oldu. Kendini genel merkezde pazarlamak isteyenler, hepsi de kazık yedi. Genel başkan sonunda hangi noktaya düştü, kendi partisinin delegesindne imza alıp oyunu alamayan konumuna düştü” dedi.



“PARTİYİ MUTLU BİR AZINLIK ELE GEÇİRDİ”



Partinin belli kişiler tarafından yönetildiğini iddia eden İnce, “Partiyi mutlu bir azınlık ele geçirdi. Bakırköy’ü, Sarıyer’i bunları aldı mı? Ordu’da ne oluyor haberi yok. 120 imzayı buldu bulamadı tartışması var, ya ben 120 oy alsaydım bu şüpheleriniz doğru olurdu. Senin imza bulup bulamama sıkıntın varmış. Ben 447 oy aldım bu kişinin oy bulamama sıkıntısı varsa bunun nedeni baskıcı yönetimdir” ifadelerini kullandı.



“2014’TEKİ GİBİ SUSMAYACAĞIM”



Kılıçdaroğlu ile kurultayın ardından bir telefon görüşmesi yapmadığını dile getiren İnce, “Ben 2014’de sustuğum gibi susmayacağım. Bir insana 120 imzayı buldu bulamadı tartışması yapıyorsun o insan 447 oy alıyor. Son sözü millet söyler. Millete gideceğiz. Millet değişim diyor da sen diretiyorsan millette sana kızar. Millet sana değiştir diyor 8 kere oldu, olmuyor olmuyor. Neden değiştirmiyorsun? 9’uncuda bir ışık mı gördün?” dedi.



“MUSTAFA KEMAL’İN YOLDAŞI OLACAK KADAR BÜYÜMEDİM”



Mustafa Kemal’in yoldaşı mı, askeri misiniz sorusunaysa İnce, “Ben Sakarya’da yoktum. Dumlupınar’da da yoktum, Conkbayırı, Anafartalar’da da yoktum. İsmet Paşa orada vardı. O Mustafa Kemal’in yoldaşıdır. Ben Mustafa Kemal’in yoldaşı olacak kadar büyümedim” cevabını verdi.



“KÜRTLER DOĞRU SÖYLÜYOR OLAMAZ MI?”



Parti yönetiminin söylentilere göre hareket ettiğini ifade eden İnce, “CHP’nin ilçe yöneticisi Afrin’de şehit oluyor, birileri bize çıkıp PKK’lı diyebiliyor. CHP, Kürtler ile yan yana gelmekten korkuyor, Alevilerin hakkını savunamıyor, ‘elalem ne der’ diyor. Alevilerin haksızlığa uğradığını düşünüyorum. ‘Ben Aleviyim yanlış anlaşılır’ olmaz bu. Kürtler doğru söylüyor olamaz mı? ‘Hayır’ deseydi referandumdan da hayır çıkardı. Daha iyi çalışırdı Parti, HDP ile yan yana görünmekten korktu. Çekindi” dedi.

