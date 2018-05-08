CHP'de adayları belirlemek için araştırma grupları oluşturuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, araştırma gruplarının milletvekili aday adaylarının dosyaları üzerinde çalışma yapacağını belirterek, "Bu çalışmalar sonrasında milletvekili aday listelerimiz oluşacak" dedi.CHP'de dün akşam saatleri itibarıyla milletvekili aday adaylarının başvuru süreci sona erdi. Genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Çetin Osman Budak, adayları belirlemek için heyet oluşturdu. Heyette yer alan üyelere, 81 il ve seçim çevreleri bölüştürüldü. 5 genel başkan yardımcısının aday adayları ile parti genel merkezindeki mülakatları ise henüz devam ediyor. Mülakatlar sonucunda genel başkan yardımcıları, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için bilgi notu hazırlayacak.'YOĞUN İLGİ VAR'Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Partimize yoğun ilgi olması nedeniyle dün başvurular bitmesine karşın görüşmelerimiz hâlâ devam ediyor. Görüşmelerin ardından oluşturduğumuz araştırma grupları, aday adaylarımızın dosyaları üzerinde çalışma yapacak ve bu çalışmalar sonrasında milletvekili aday listelerimiz oluşacaktır" dedi.

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