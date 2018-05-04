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CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi açıkladı. Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen şölende konuşan Kılıçdaroğlu, "Eski bir öğretmen yeni bir politikacı, sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek Muharrem İnce'yi sahneye çağırdı.

CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi açıkladı. Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen şölende konuşan Kılıçdaroğlu, "Eski bir öğretmen yeni bir politikacı, sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek Muharrem İnce'yi sahneye çağırdı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Bunu inanarak söylüyorum.

Demokrasi uğruna bu ülkede ağır bedeller ödendi. İdam sehpaları kuruldu.

Şimdi 2018 yılındayız yani 21. yüzyıldayız. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye farklı bir sürecin içine evrildi.

Bugün bir yol ayrımındayız. Siyasah partilerle ittifak yapmak istiyoruz. Bize soruyorlar neden yapmak istiyorsunuz diye;

1- 12 Eyül darbesinin getirdiği yüzde 10 seçim barajını ve darbe hukukunu sıfırlamak için sıfır baraj ittifakı istiyoruz.

2- Seçme hakkının üstündeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz.

3- Demokrasi kültürünü geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz.

4- Bu ülkede kutuplaşmaya son vermek için ittifak yapmak istiyoruz.

Bu çağırıyı da buradan bütün Türkiye'ye bütün siyasi partilere açık yüreklilikle yapıyorum.

Yeni bir yol ayrımıyla karşı karşıyayız. Bugün 4 Mayıs 2018. 21'inci yüzyıldayız. Türkiye'de 20 Temmuz darbesinden sonra hiçkimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Yargı hiyerarşisi çökmüştür.

Hapisaneler tıka basa doludur. Kimin suçlu kimin suçsuz olduğu belli değildir.

Bugün Türkiye 5 büyük sorunla karşı karşıyadır.

1- Demokrasi ve milli irade ipotek altındadır.

2- 16 yıl önce bütün dünyayla barışık olan Türkiye bugün bütün dünyayla kavgalı.

3- Toplumsal barışın sağlanması. Ayrıştıran değil birleştiren siyaset anlayışını egemen kılacağız.

4- Ekonominin ne olduğu belli değil. Doları kontrol edemiyorlar. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmış durumda.

5- Eğitim; anneler babalar, çocuklar hangi okula gidecek hangi sınava girecek bilmiyorlar.

Eski bir öğretmen yeni bir politikacı, sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya..."

(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu (6)
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu (6)
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu (5)
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu (5)
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu (4)
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu (4)
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu (3)
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu (3)
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu (2)
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu (2)
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
(Görüntülü Haber) CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
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CHP. 24 Haziran SeçimleriCumhurbaşkanlığı AdayıKemal KılıçdaroğluMuharrem Ince
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