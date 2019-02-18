Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...

CHP Çaycuma ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve yönetimi görevden alındı. CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol'un, mevcut belediye başkanı ve adayı Bülent Kantarcı ile birlikte hazırladıkları belediye meclis üyesi...

CHP Çaycuma ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve yönetimi görevden alındı.
CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol'un, mevcut belediye başkanı ve adayı Bülent Kantarcı ile birlikte hazırladıkları belediye meclis üyesi adayı listesi yönetim kurulu tarafından onaylanmadı. Listenin onaylanmamasına tepki gösteren başkan Kantarcı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu şekilde seçime girmesinin mümkün olmadığını belirterek, "15 Şubat 2019 Cuma günü seçilebilecek sıralardaki meclis adaylarını İlçe Başkanı Tuncay Akyol ile uzlaşarak belirlemiştik. 16 Şubat Cumartesi günü akşam ise, İlçe Başkanı Tuncay Akyol, listenin yönetim kurulu tarafından reddedildiğini bana tebliğ etmiştir. Bu durumda mevcut CHP İlçe Yönetimi ile seçime girmem söz konusu değildir. Üzülerek kamuoyu ile paylaşıyorum" dedi.
CHP Genel Merkezi'nde bugün yapılan MYK toplantısının ardından CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve yönetimi görevden alındı. Tuncay Akyol, görevden alınmasıyla ilgili, "Yazısı şu an elimize ulaştı. Genel merkezimizin takdiridir, görevden almış, diyecek bir şey yok" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328