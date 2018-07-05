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CHP Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldı

ÇANAKKALE'de, 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan mazbatalarını aldı. Ankara'da olduğu için mazbata törenine katılamayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem...

CHP Çanakkale milletvekilleri mazbatalarını aldı
ÇANAKKALE'de, 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan mazbatalarını aldı. Ankara'da olduğu için mazbata törenine katılamayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek'in mazbatasını eşi Özen Erkek ile oğlu Aslan Erkek aldı.
Çanakkale Adalet Sarayı'nda geçekleştirilen mazbata töreninde, 27'nci Dönem'de milletvekili olarak kenti CHP'den temsil edecek Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav'dan aldı. Ankara'da olduğu için mazbata törenine katılamayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek'in mazbatasını eşi Özen Erkek ile oğlu Aslan Erkek aldı. Törende konuşan CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale'de sorunsuz bir seçim süreci geçirildiğini belirterek, ilçe seçim kurulu üyelerine bu süreçteki çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
Mazbata töreninde, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, CHP'li Belediye Başkanları ve partililer hazır bulundu.
Mazbata töreni toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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