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CHP Çanakkale İl Başkanı Güneşhan: Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır

ÇANAKKALE'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il örgütü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması talimatına basın açıklaması ile tepki gösterdi. İl Başkanı İsmet Güneşhan,...

CHP Çanakkale İl Başkanı Güneşhan: Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır
ÇANAKKALE'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il örgütü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması talimatına basın açıklaması ile tepki gösterdi. İl Başkanı İsmet Güneşhan, "Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözlerini protesto için CHP Genel Merkezi'nin kararı doğrultusunda, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenleme kararı aldı. Çanakkale'de de CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık ve partililerin katılımıyla il binasında basın açıklaması yapıldı. İl Başkanı İsmet Güneşhan, Bakan Soylu'nun, toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yaptığını söyledi. Bu sorumsuz ve hadsiz tutumun açıkça ateşle oynamak olduğunu belirten İsmet Güneşhan, şunları kaydetti:
"Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükûnet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığı delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkân veren iktidardır."

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