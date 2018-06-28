Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...

CHP Bursa İl Başkanı: Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum

PARTİSİ içindeki tartışmalarla ilgili konuşan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, "Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum. Yaşananlardan gelecek açısından herhangi bir olumsuzluk görmüyorum" dedi. CHP Bursa İl Başkanı...

CHP Bursa İl Başkanı: Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum
PARTİSİ içindeki tartışmalarla ilgili konuşan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, "Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum. Yaşananlardan gelecek açısından herhangi bir olumsuzluk görmüyorum" dedi.
CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçlardan sonra partisi içinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. "Bizim için önemli olan iki kişi var. Biri Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diğeri ise Muharrem İnce" diyen Hüseyin Akkuş, "Alt süreçte yaşanan bu tartışmaların olumlu yansıyacağını düşünenlerden değilim. Parti içerisinde bir yarış olacağını düşünmüyorum. Gelecek açısından CHP'de bir olumsuzluk görmüyorum. Kendine iç demokrasimizden yer kapmak isteyenler hayal kırıklığı yaşayacaklardır" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325