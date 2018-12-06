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CHP Buldan İlçe Yönetim Kurulu'ndan toplu istifa

DENİZLİ'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Yönetim Kurulu ile kadın ve gençlik kolları başkanları, mevcut Belediye Başkanı Mustafa Gülbay yerine Hikmet Şenözen'in aday gösterilmesinin ardından görevlerinden istifa etti. CHP...

CHP Buldan İlçe Yönetim Kurulu'ndan toplu istifa
DENİZLİ'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buldan İlçe Yönetim Kurulu ile kadın ve gençlik kolları başkanları, mevcut Belediye Başkanı Mustafa Gülbay yerine Hikmet Şenözen'in aday gösterilmesinin ardından görevlerinden istifa etti.
CHP Buldan'da, 2019 seçimleri için mevcut Belediye Başkanı Mustafa Gülbay yerine Hikmet Şenözen'in aday gösterilmesinden sonra toplu istifa açıklaması yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Belediye başkan adayının açıklanmasını basından öğrenmiş bulunmaktayız. Atanan belediye başkan adayı konusunda yönetimle aynı fikirde olmalarına rağmen gerek il yönetimi, gerekse Genel Merkez yetkilileri tarafından, ilçe örgütünün fikri ve onayını almadan atama yapılması siyaseten örgütü yok saymaktır. Sanki yönetim aksi bir yönde hareket ediyormuş da oldubittiye getirmek gibi bir yol tutulması kabul edilemez. Zaten mevcut adayın kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak adına önceden istifa kararını değerlendirmiştik. Bu son durumdan sonra bu koltuklarda oturarak, bu il yönetimi ve Genel Merkez temsilcileriyle sağlıklı bir çalışma yapılamayacağı da aşikardır. Bu anlamda bir yıldır sürdürmekte olduğumuz yönetim kurulu üyeliği görevimizden istifa ederek sade üye olarak partimiz adına çalışmaya karar verdik. Ayrıca yönetim kurulumuz, Kadın Kolları Başkanımız Fatoş Özen ve Gençlik Kolları Başkanımızı Haldun Kabacan'ın da görevlerinden istifalarının değerlendirilmesi yapılarak kabul etmiştir. İstifalarımızı Genel Merkeze gönderdik."

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