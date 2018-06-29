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CHP Bolu İl Başkanı Karsu'dan, Soylu'ya tepki

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazelerinde CHP il başkanlarının protokol listesinden çıkarılmasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. CHP Bolu İl Başkanı Kazım...

CHP Bolu İl Başkanı Karsu'dan, Soylu'ya tepki

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazelerinde CHP il başkanlarının protokol listesinden çıkarılmasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Basın toplantısı düzenleyen Karsu, "Soylu'nun dünkü açıklamasında ülkenin bütünlüğünü tehdit edecek demeçler verdiği, talimatlar verdiği hepimiz tarafından malum. Bunun bir koltuk kapma kavgası olduğunu da biliyorum. Bu ülkenin birliğine, beraberliğini kimsenin bozmaya yetkisi haddi hesabı yok ve gücü de yetmez. Bu ülkenin birliğini ve beraberliğini yok etmeye hiçbir zaman gücünüz yetmeyecektir diye düşünüyorum. Şehitlerimiz başımızın tacıdır. Bizim evlatlarımızdır. Nerede doğarlarsa doğsunlar, kimden doğarlarsa doğsunlar. Ülkenin hangi yöresinden gelirse gelsin. Bizim şehitlerimizdir. Bizim kanlarımızı taşır. Her zaman bizim başımızın üstünde ruhumuzda, şerefimizde hep bizimle beraber yaşarlar. Bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacaktır" dedi.
Karsu'nun açıklamalarının ardından Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu tarafından CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı ortak basın açıklaması okundu.

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