CHP Bolu Abant'ta toplanıyor

CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 4-5-6 Ekim'de Bolu Abant'ta toplanacak.TBMM CHP Grubu'ndan verilen bilgiye göre; '27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı' Abant'ta gerçekleştirilecek. Toplantı, 5 Ekim Cumartesi günü CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açış konuşmasıyla başlayacak. Aynı gün, grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, yeni dönemde TBMM'de yürütülecek yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin paylaşımlarda bulunacak, milletvekilleri görüş ve önerilerini aktaracak. Toplantı kapsamında ayrıca, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz tarafından dış politika, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın moderatörlüğünde ekonomik gelişmeler sunumları gerçekleştirilecek.