CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'ndan Saruhan için YSK'ya itiraz

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Başkanlığı, Muğla İl Seçim Kurulu tarafından partilerinin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) itiraz ettiklerini açıkladı. Adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan da hukuka ve kurullara inancı olduğunu belirtip, "Siyasi süreçte bunlar yaşanan şeyler. Geçen dönemle ilgili almış olduğumuz cezalar olabiliyor. Bütün kamu görevlileri için belediye başkanları için olabilen şeyler bunlar. O zamanki yapılan suçlamalar ve yargılamaların günümüz koşullarında birçoğu ortadan kalkmış, infaz süresi devam etmiyor, bitmiştir. Kamu görevi yapma ile ilgili herhangi bir endişe yoktur" dedi.

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından partilerinin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının Muğla İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı. CHP Konacık Mahallesi Seçim Ofisi'ndeki açıklamaya CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan, eşi Hülya Saruhan, avukatı Ali Can Gürkan, danışmanı Burcu İlhan, CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve partililer katıldı. CHP İlçe Başkanı Başkanı Halil Karahan, buradaki konuşmasında, şunları kaydetti:

"Gelinen bu sürecin ilk saatlerinde İl Başkanımız ve Muğla milletvekillerimiz ile Muğla İl Seçim Kurulu'na yasal süreçte hukuki açıdan hiçbir sorunumuz olmadığını; Bodrum Belediye Başkan adayımız Mustafa Saruhan'ın adaylığının iptal edilmesinin yasalara uygun olmadığını gerekçeleri ve ilgili yasa maddeleri ile belirtip, itiraz ederek, gerekli müracaatlarımızı yaptık. Şu an YSK'nın vereceği kararı bekliyor ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızı sürdürüyoruz. Mustafa Saruhan, görev yaptığı belediye başkanlığı sürecinde başarılı hizmetler vermiş, çalışmaları ile halkımızın ve örgütümüzün beğeni ve güvenini kazanmıştır. Kendisinin hukukun yanlış yorumlanması sonucu adaylığının düşürülmesinin doğru olmadığı inancındayız. CHP İlçe Örgütü, şahsım ve meclis üyesi arkadaşlarım sonuna kadar kendisini destekliyoruz. Saruhan ile ilgili üç ayrı mahkemede verilen üç ayrı ceza, zaten son İmar Barışı düzenlemesi ile geçerliliğini yitirmiştir. Yani bugün bu dava devam ediyor olsaydı, üç mahkeme kararı da düşecekti. Bahse konu Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinin bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile seçilme hakkı yönünden iptal edilmiştir. Yani ayrı ayrı üç mahkeme ile ilgili dosyaların tek bir dosya gibi karar verilmesini yani tek bir suç gibi değerlendirilerek karar verilmesini halkımızın takdirine bırakıyoruz."

Saruhan'ın bu süreçte 5 yıldır Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Meclis üyeliği yaptığını da hatırlatan Karahan, "Tüm bu süreçte görevini yapmasına engel hiçbir yasal olumsuzluk olmamıştır. Ayrıca bu süreç içerisinde defalarca belediye başkan vekilliği yapmış, hiçbir yasa dışı uygulamanın içerisinde olmamıştır, bununla ilgili hiçbir yasal uyarı da yapılmamıştır. Saruhan'a yapılanlar tam bir hukuksuzluktur. Bu kararın siyasi bir karar olduğu ortadadır. YSK tarafından hızla düzeltileceğine inancımız sürmektedir. Her ne olursa olsun bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm kamuoyununda bu şekilde değerlendirdiğini biliyoruz" diye konuştu.

YSK'nın itirazlarını reddetmesi halinde nasıl bir yol izleyecekleri sorusuna ise Karahan, şu yanıtı verdi:

"Partimiz seçimlere katılacak. Gerekirse Mustafa Saruhan'ın da kampanyada yer alacağı yeni bir adayla devam edeceğiz. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Kazanan Bodrum olacak. Mustafa Saruhan 31 Mart'a kadar partimizde bir nefer gibi çalışacak, beraber bu süreci birlikte götüreceğiz."

SARUHAN: SİYASİ SÜREÇTE BUNLAR YAŞANAN ŞEYLER

Adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan da hukuka ve kurullara inancı olduğunu belirtip, "Siyasi süreçte bunlar yaşanan şeyler. Geçen dönemle ilgili almış olduğumuz cezalar olabiliyor. Bütün kamu görevlileri için belediye başkanları için olabilen şeyler bunlar. O zamanki yapılan suçlamalar ve yargılamaların günümüz koşullarında birçoğu ortadan kalkmış, infaz süresi devam etmiyor, bitmiştir. Kamu görevi yapma ile ilgili herhangi bir endişe yoktur" dedi.

"Bodrum halkı neye, ne şekilde karar verebileceğini bilir" diye sözlerini sürdüren Saruhan, "Elbette işe başka yönlerden bakanlar da olabilir. Ancak şu bir gerçek; İlçe Seçim Kurulu bizimle ilgili dosyaları incelemiş ve bir karar vermiştir. Bu süreç olumlu yönde giderken böyle bir kararla karşı karşıya kaldık. Tabii ki bu bizi etkiledi, bizim için sürpriz oldu ama bunlar siyasi arenada olabilen şeyler. Şikayet eden de bellidir, itiraz eden de bellidir. Bodrum halkı ve kamuoyu şundan emin olsun ki arkamda gördüğünüz takım, dimdik ayakta. Bu takımın başında şahsımda var ve olacaktır. Bundan sonraki süreci hep beraber izleyeceğiz, sabırla gelişmeleri takip edeceğiz. Ümit ediyorum ki bu kararı veren de bizim yaptığımız itirazı değerlendirecek olan da bir insandır, kamu görevlisidir ve kamu menfaati ve vicdanını dikkate alarak bir karar alacağından şüphem yoktur" diye konuştu.

'40 SANTİMETRELİK DUVAR İÇİN CEZA VERİLDİ'

Mustafa Saruhan açıklamasında adaylığının düşmesine neden olan cezaları ise şöyle anlattı:

"Birincisinde, bir inşaata olan 40 santimetrelik fazlalık nedeniyle belediye burayı mühürlüyor. Ancak fiziki şartlar nedeniyle yıkımı gerçekleştirilemiyor ama sahibi de tadilat projesi vererek mevzuata uygun hale getiriyor. 'Neden yıkılmadı, müsaade edildi' denilerek, ceza verildi. İkinci ceza ise belediye mülkünün yanlış kullanımı ile ilgili. Üçüncüsü ise Yalıkavak Mahallesi'nde gençler ve çocukların yelken sporu yapması için yaptığımız Kayıkhane Tesisi'dir. Yelken sporunu sevdirmek için yaptık. Uzun süre şikayet olmadı, zaman aşımına uğramıştı. Ama bir baktık ki 2011 ve 2012 yılında karşımıza çıktı. Dediğim gibi bu davalar bugün olsaydı İmar Barışı ile düşecekti."



