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CHP binasını kundaklayan sanığa 8 yıl hapis cezası

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ Hacılar'da CHP ilçe binasını kundaklayan 24 yaşındaki Nazmi A., tutuklu yargılandığı mahkemece 8 yıl 2 ay hapis cezası ve 20 bin TL tazminata mahkum edildi. Geçen yıl Kasım ayında, CHP...

CHP binasını kundaklayan sanığa 8 yıl hapis cezası

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ Hacılar'da CHP ilçe binasını kundaklayan 24 yaşındaki Nazmi A., tutuklu yargılandığı mahkemece 8 yıl 2 ay hapis cezası ve 20 bin TL tazminata mahkum edildi.
Geçen yıl Kasım ayında, CHP Hacılar ilçe binasının kundaklanması olayıyla ilgili gözaltına alınan işsiz Nazmi A.'nın basit yaralama, bıçaklama, darp ve devlet malına zarar verme gibi 6 ayrı suçtan sabıkasının olduğu belirlenmişti. 5 litre bidonla benzin aldığı, parti politikalarını beğenmediği için ilçe başkanlığını kundakladığı öne sürülen ve olay sonrası tutuklanarak cezaevine konulan Nazmi A., Kayseri 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Nazmi A., 8 yıl, 2 ay hapis cezası ve 20 bin TL tazminata mahkum edildi.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Kayseri Hacılar ilçe binamızı kundaklayan şahıs 8 yıl 2ay ceza ile 20 bin TL tazminata mahkum oldu. CHP'ye saldıranlara örnek olsun" ifadelerini kullandı.
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin de "Kayseri 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ilçe binamızın kundaklanmasıyla ilgili dava görüldü. Bu çirkin saldırının ardından Mahkeme kundaklama olayını gerçekleştiren kişiye hak ettiği cezayı verdi. 8 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Aynı zamanda 20 bin TL de tazminata mahkum oldu. Şu an temyiz aşaması var, oradan gelecek karar ile birlikte ceza kesinleşecek"  dedi.

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