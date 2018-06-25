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CHP Beyağaç İlçe Başkanlığı'nda 10 istifa

DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı'nın 12 yönetim kurulu üyesinden 10'u, 24 Haziran seçimlerinde başarısız oldukları gerekçesiyle istifa etti. CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamayla...

CHP Beyağaç İlçe Başkanlığı'nda 10 istifa
DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı'nın 12 yönetim kurulu üyesinden 10'u, 24 Haziran seçimlerinde başarısız oldukları gerekçesiyle istifa etti.
CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamayla istifa kararını duyurdu. Gündoğdu, "Beyağaç ilçe yönetimi olarak istifa ettik. Toplam 12 arkadaşımızdan 10'u, benimle birlikte istifa etti. Birilerinin bu başarısızlığı üstlenmesi gerekiyor. Beyağaç'ta CHP'nin 280 oyu, İYİ Parti'ye gitti. Beyağaç ilçe yönetimi olarak seçimde başarısız olmamız durumunda istifa edeceğimi belirtmiştim. Başarısız olduk. Denizli genelinde 30 bin oy kaybı var. Birileri bunun sorumluluğu almalı. Türkiye genelinde yüzde 3 oy kaybı var. Birileri bunun hesabını vermeli. Ankara'dan başlayıp, Denizli'ye, Türkiye yansıyan bir düşüş var. Başarısızlık varsa, başarısız olanların yerini başarılı olacak kişilere bırakması gerekiyor" dedi.

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