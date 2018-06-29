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CHP Balıkesir milletvekilleri mazbatalarını aldı

BALIKESİR'den 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Ahmet Akın, Fikret Şahin ve Ensar Aytekin mazbatalarını aldı. Balıkesir Adalet Sarayı'nda geçekleştirilen mazbata töreninde, 27'nci Dönem'de milletvekili olarak kenti CHP'den...

CHP Balıkesir milletvekilleri mazbatalarını aldı
BALIKESİR'den 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Ahmet Akın, Fikret Şahin ve Ensar Aytekin mazbatalarını aldı.
Balıkesir Adalet Sarayı'nda geçekleştirilen mazbata töreninde, 27'nci Dönem'de milletvekili olarak kenti CHP'den temsil edecek Ahmet Akın, Fikret Şahin ve Ensar Aytekin mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünal İzgi'den aldı. Mazbata törenine milletvekillerinin yanı sıra partinin il ve ilçe yöneticileri ile üyeleri katıldı.
Mazbata töreninin ardından Adliye Sarayı önünde açıklama yapan İl Başkanı Serkan Sarı, yerel seçimler için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. CHP'nin beklenenin altında bir oy oranı ile seçimlerden çıktığını ifade eden Serkan Sarı, "Sahada halkımız bize çok büyük tevaccüh gösterdi ama sandığa bunu yansıtamadık. Partimizi ve ilimizi Meclis'te en iyi şekilde temsil edecek olan genç arkadaşlarımızı Meclis'e gönderiyoruz. En kısa sürede milletvekillerimiz başta olmak üzere, belediye başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ile Balıkesir'in çok daha güzel bir şehir olması için çalışmalarımıza başlayacağız. 9 Balıkesir milletvekilinin de aynı özveriyi göstermesini temenni ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra en büyük özveriyi gösterecek olan kadrolarız" dedi.
Mazbata töreni, adliye binası önünde CHP'li milletvekillerin teşekkür konuşmasıyla son buldu.

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