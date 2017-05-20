CHP, Ak Parti kongresine temsilci göndermeyecek

ANKARA,() - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yazılı bir basın açıklaması yayınlayarak yarın gerçekleşecek Ak Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne temsilci göndermeyeceklerini açıkladı. Tezcan yaptığı açıklamada, "Faaliyetlerini anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmekle yükümlü bulunan bir siyasi partinin, anayasanın açıkça ihlal edileceği kongresine katılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Tezcan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın, partilerinin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşrifini arzu eden davetiyesi tarafımıza geçtiğimiz hafta ulaşmıştır. Sayın Yıldırım'ın nazik daveti için teşekkürlerimizi sunarız.

Gerek Sayın Binali Yıldırım'ın gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı düzeyindeki kadrolarının ifade ettikleri üzere yarın gerçekleştirilecek olağanüstü büyük kongrede Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığa aday olacağı açıklanmıştır. Hatta bu açıklamalarda, salon düzeninde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık forslarına da yer verileceği belirtilmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamındaki bir şahsın bir partinin genel başkanlığına adaylığının konuşulması dahi mevcut anayasamızın açık ihlalidir. Anayasamızda "Cumhurbaşkanı, göreve başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki gibi ant içer…" giriş cümlesiyle yer alan yemin metninin son bölümü şu şekildedir:

"…Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim"

Görüleceği üzere anayasamıza göre mevcut cumhurbaşkanı, üstüne aldığı tüm görevleri tarafsızlıkla yerine getirme konusunda, üstelik "Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda" namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş biridir.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun "seçilen cumhurbaşkanının partisi ile bağının kesileceğini" düzenleyen 4.maddesi de halen yürürlüktedir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Olağanüstü Büyük Kongresinin bütün bu düzenlemelere ve yerleşik siyaset geleneğimize aykırı olarak tarafsız Cumhurbaşkanlığının şeklen devam eden son izini de yok etmeye dönük olduğu aşikardır.

Tarafsız cumhurbaşkanı niteliği ile bağdaşması mümkün olmayan parti genel başkanlığını tescil edecek, 'tek adam rejimi' arzusunu gerçekleştirmeye dönük bu kongrede bulunmak siyasal ilkelerimiz ve meşruiyet anlayışımıza uygun değildir.

Bu nedenle, faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmekle yükümlü bulunan bir siyasi partinin, anayasanın açıkça ihlal edileceği kongresine katılmayacağız."