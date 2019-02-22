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CHP Adana İl Başkanı istifa nedenini sosyal medyadan açıkladı

ADANA'da CHP İl Başkanlığından istifa eden Emrah Kozay, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, meclis üye listeleri hazırlanırken parti tabanının görmezden gelinmesi nedeniyle görevinden ayrıldığını belirtti. CHP İl Başkanlığından...

CHP Adana İl Başkanı istifa nedenini sosyal medyadan açıkladı
ADANA'da CHP İl Başkanlığından istifa eden Emrah Kozay, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, meclis üye listeleri hazırlanırken parti tabanının görmezden gelinmesi nedeniyle görevinden ayrıldığını belirtti.
CHP İl Başkanlığından ayrılan Emrah Kozay'ın, 19 Şubat'ta il ve ilçe belediyelerinde meclis üyeliği için aday listeleri hazırlanırken, kendisinin fikri sorulmadığı gerekçesiyle görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. Kozay ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı. Meclis üyelikleri ile ilgili çıkan krizde CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin de aynı nedenlerle aday listelerinin hazırlanması için oluşturulan mutabakattan çekildiklerini açıkladı.
Emrah Kozay, istifa iddialarıyla ilgili bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kozay, şunları kaydetti:
"Mensubu olmaktan onur duyduğum büyük ailem, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, partimize gönül verenlerin temsil edildiği en yüce makamdır. Hiçbir şahıs veya kurum örgütün üzerinde olamaz. Mevki, makam ve koltuklar gelip geçicidir. Kalıcı olan ise Kuvayı Milliye'nin devamı olarak çağdaş bir medeniyet hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, kuruluş ilkeleri doğrultusunda 96 yıldır ulu bir çınar gibi yaşayan ve mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ta kendisidir. Partimizin Genel Merkezinde meclis üyesi listeleri hazırlanırken bu gerçeklik göz ardı edilerek örgüt yok sayılmıştır. Ayrıca, aday listeleri örgüte gösterilmediği gibi, Genel Merkezin genelgesine göre listeleri seçim kurullarına teslim edecek kişileri il başkanının yetkilendirmesi gerektiği halde, yine örgüte bilgi verilmemiş, yetkilendirmeler örgütün bilgisi olmadan yapılmış ve yine örgüt yok sayılmıştır. Bu çerçevede listeler, parti örgütünün iradesinin dikkate alınmadığı, emeğin ve parti tabanının göz ardı edildiği bir şekilde ortaya çıkmıştır. Adana il örgütünün başındaki kişi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzlü insanları olan siz değerli yoldaşlarımdan aldığım yetkinin vicdanımda oluşturduğu sorumluluk duygusu ve bilinciyle bu durumu kabullenmem mümkün değildir. Bu bağlamda, siz değerli parti yoldaşlarım adına ilkesel bir duruş sergileme zorunluluğu hasıl olduğundan İl Başkanlığı görevinden ayrılma kararını hayata geçirmek zorunda kaldım."

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