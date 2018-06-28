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CHP Acıpayam yönetimi istifa etti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar ve 14 yönetim kurulu üyesi, 24 Haziran seçimlerinde partinin başarısız olduğu gerekçesiyle görevlerinden istifa etti. CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar, yazılı...

CHP Acıpayam yönetimi istifa etti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar ve 14 yönetim kurulu üyesi, 24 Haziran seçimlerinde partinin başarısız olduğu gerekçesiyle görevlerinden istifa etti.
CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar, yazılı açıklama yaparak istifasını duyurdu. Seçimlerde alınan sonucun başarısızlık olduğunu, bu yüzden görevden ayrılma kararı aldıklarını belirten Tatar, şöyle dedi:
"Kasım 2015 genel seçimlerinde aldığımız sonuçlara kıyasla yüzde 3 seviyesinde bir oy kaybı yaşadık. İlçemizde yaşanılan başarısızlıktan dolayı, yeni yüzlerin ön plana çıkmasının ve yeni bir ekibin bu kutsal bayrağı taşımasının uygun olacağını düşünerek, parti üyelerimizin bizlere verdiği bu onurlu görevden ayrılıyoruz. Partimiz içerisinde yaşanabilecek sorunların yine partimiz bünyesinde aşılacağına inanıyoruz. Bundan böyle yine CHP'nin neferleri olarak partimizin her zaman yanında ve hizmetinde olacağımızı saygılarımla bildiririz."

FOTOĞRAF

 

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