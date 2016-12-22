Cezaevlerinde 581 engelli var

ANKARA, () - ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nın yazılı soru önergesine cevap verdi. Cezaevlerinin engelli mahkumların rahat edebilecekleri şekilde düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Bozdağ, görme engelli hükümlülere yönelik olarak da kütüphanelerde özel kitap bulundurulmaya başlandığını kaydetti. Hükümlü rehabilitasyonu konusunda çağdaş standartların yakalandığını vurgulayan Bakan Bozdağ, “Birleşmiş Milletler Cezaevi Kuralları ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye niteliğindeki cezaevi kuralları dikkate alınarak, 2000 yılından itibaren ceza infaz sistemimizde reform niteliğinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda özellikle ceza infaz kurumlarımızın fiziki yapısı ve hükümlü rehabilitasyonu alanında çağdaş standartlar yakalanmıştır. Engelli hükümlü ve tutuklu girişi olarak kullanılabilmesi amacıyla, yeni inşa edilen tüm ceza infaz kurumlarında, kurum ana girişindeki boy turnikelerinin bulunduğu yerde göz biyometrisine bağlı 120 santimetre genişlikte bir çelik kapı açılarak bu kapıdan engelli ziyaretçi ve sedye giriş çıkışı sağlanmaktadır. Engelli mahkumların temel ihtiyaçlarını daha rahat giderebilmeleri amacıyla birçok koğuşta ıslak mekan, tekerlekli sandalyenin rahatlıkla girip çıkabilmesine elverişli hale getirilmektedir. Ceza infaz kurumlarının iki kat üzerine inşa edildiği göz önüne alındığında havalandırma bölümlerinin giriş katta yer alması nedeniyle tüm engelli tutuklu ve hükümlüler bu bölümlerden yeteri kadar ve rahatlıkla istifade etmektedir" ifadelerini kullandı.





YENİ TİP CEZA İNFAZ KURUMU PROJE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR





Türkiye'de 370 ceza infaz kurumunda 581 engelli hükümlünün barındığını ve cezaevlerinin engellilerin yaşam şartlarına uygun olarak çok katlı yapılmadığı değerlendirmesinde bulunan Bakan Bozdağ, "2000'li yıllardan bu yana uygulanan projeler kapsamında yeni inşa edilen tüm ceza infaz kurumlarında ise engellilerin kurum içerisindeki yaşamlarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, engelli hükümlü ve tutuklu koğuşu yapılarak mahal içindeki tuvalet ve duşlar tekerlekli sandalye kullanımına uygun hale getirilmektedir. Koridorlarda kot farkının olduğu yerlerde ise merdiven yanında eğimli yol (rampa) yapılmakta ve bu sayede tekerlekli sandalye kullanan hükümlü ve tutukluların, kapalı ve açık görüş mahallerine daha uygun şartlarda gidebilmeleri sağlanmaktadır. Öte yandan, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürebilmesi amacıyla yeni tip ceza infaz kurumu proje çalışmaları yapılmaktadır." dedi.