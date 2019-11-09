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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da(2)
YAPIMI SÜREN MİLLET BAHÇESİNİ İNCELEDİ Bursa'daki ziyaretlerine AK Parti İl Başkanlığı ile devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesine gidip incelemelerde bulundu....
POLİTİKA 08.11.2019, 22:20
YAPIMI SÜREN MİLLET BAHÇESİNİ İNCELEDİ
Bursa'daki ziyaretlerine AK Parti İl Başkanlığı ile devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesine gidip incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşlarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bursa'daki ziyaretlerini valilik ile sonlandıran Bakan Kurum, Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.
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