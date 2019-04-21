Çavuşoğlu: Sri Lanka'daki terör saldırılarını lanetliyorum

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği üç kilise ile üç otele düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"SriLanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki hain saldırıyla Sri Lanka'daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum."