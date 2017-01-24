ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleştirilen görüşmede, devam eden Astana Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la Astana'yı konuştu
ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleştirilen görüşmede,...
24 Ocak 2017 Salı 12:17
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