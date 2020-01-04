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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede...
POLİTİKA 04.01.2020, 13:52
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede Suriye, Libya, Irak’ta yaşanan olaylar ve bölgedeki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede Suriye, Libya, Irak’ta yaşanan olaylar ve bölgedeki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
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