Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede Suriye, Libya, Irak’ta yaşanan olaylar ve bölgedeki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

