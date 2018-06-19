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Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (5)

'KANDİL'İ DE DÜMDÜZ EDECEĞİZ' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin (TESCOMB) akşam yemeğinde esnafla buluştu. Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen...

Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (5)

'KANDİL'İ DE DÜMDÜZ EDECEĞİZ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin (TESCOMB) akşam yemeğinde esnafla buluştu. Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen esnaf buluşmasında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Kandil ve Münbiç operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. PKK-YPG'yi "Haddinizi bilin haddinizi bilmezseniz Afrin'de tepenize bineriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde uyardıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bir gece ansızın tepelerine binmedik mi? Şimdi hedefte Kandil var. Kandil'de de tepelerine bineceğiz. Kandil'i de dümdüz edeceğiz" dedi.
'KÜRT KARDEŞLERİMİZLE PROBLEMİMİZ YOK'
"Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Suriye'de de, Irak'ta da, Türkiye'de de yok" diye sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, "Bir tane bile takipte olan Doğu ve Güneydoğu'da esnafımız yok. Bizim Kürt kardeşimiz dürüsttür, inançlıdır. Onların da başına bela olan PKK'yı Kandil'de de inlerine gömeceğiz. Bu da bizim görevimizdir. Bana geliyor ve diyorlar ki, 'Suriye'de Kürtleri vuruyorsunuz.' Ne diyorsunuz siz, hangi Kürt'ten bahsediyorsun. Türkiye'de YPG-PKK'nın zorla sürgüne gönderdiği 400 bin Kürt var. Niye gelip bunun hakkını savunmuyorsun da teröristin hakkını savunuyorsun. Onlar oralara niye dönemiyor. Hani bunlar Kürtlerin haklarını savunuyorlardı? Neden 400 bin Kürt PKK-YPG'nin kontrol ettiği bölgelere, Kobani'ye bile dönemiyor. Çünkü o Kürtleri istemiyor PKK. Kendisi gibi Marksist, komünist, ateist ve başkalarının maşası olacak. Bizim derdimiz teröristlerdir."
Bakan Çavuşoğlu şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e girdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Münbiç'teki kahramanlarımızın size selamı var Antalya. Ne dedik, 'ya bunları çıkartacaksınız, ya biz çıkartacağız, gereğini yapacağız.' Şimdi 'oturalım anlaşalım, birlikte yapalım' dediler. Ha birlikte mi yapacağız, varız, güvene dayalı. Artık oyalama devri bitti. Artık topu tacı atma devri bitti. Çıkardım, çıkaracağım yok. Başında duracağız, silahları alınacak, oradan defolup gidecekler. Ha, Münbiç bitti, her şey bitti değil. Bir terör koridoru oluşturulmaması için Münbiç önemli stratejik bir yer. Ama bizim için önemli olan başka bir şey daha var. Sınırımızın öbür tarafında terörist istemiyoruz. Münbiç'ten sonra Rakka da dahil tüm YPG'nin kontrol ettiği yerlerden, Suriye topraklarından YPG'yi, PKK'yı defedeceğiz. Sadece Münbiç değil. Münbiç sadece bir model, yol haritası. İşte artık bunları başarabilen bir Türkiye var."

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()

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