Çavuşoğlu: Kurdukları ittifakın içinde PKK var (5)

'TÜRKİYE'Yİ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNE BİZ ÇIKARIYORUZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 'cumhur ittifakı'nın belediye başkanı adayı Emre Afacan'ın seçim ofisinin açılışına katıldı. Burada halka seslenen Bakan Çavuşoğlu, CHP yönetimindeki belediyelerin hizmetini eleştirdi. Seçim döneminde çevreci seçim kampanyası yürüttüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin belediyecilik hizmeti bakımından en geri kalmış ilinin İzmir olduğunu söyledi.

Antalya'nın CHP yönetimindeki Konyaaltı, Manavgat, Döşemealtı ilçelerinde belediyecilik hizmeti yapılmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Yazık değil mi millete? Burada, kendi çalışanına maaş veremeyen o şehrin insanına hizmet yapabilir mi? Yazık değil mi çalışanına? Bunların böyle bir derdi yok. Bir de 'Sosyal demokratız biz' diyor. 'İşçinin, çalışanın emekçinin hakkını biz savunuyoruz' diyorlar, değil mi? Sözde ama doğru değil. Bunların hiçbir şeyi doğru değil. Bunlar 'Atatürkçüyüz' diyorlar ama Atatürk'ten geçinen, Atatürkçü geçinen asalak bunlar. Atatürk'ten rant elde etmeye çalışıyorlar. Hani Atatürk'ün milliyetçiliği? Bunların içinde terörist cenazesine giden yok mu CHP'nin içinde? HDP'den bahsetmiyorum. Neresi Atatürkçü bunların? Bunları eleştir. Ne diyor? 'Sen Atatürk düşmanısın'. Atatürk senin tekelinde mi? Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyet seviyesine Türkiye'yi biz çıkarıyoruz. Biz çalışıyoruz gece gündüz" diye konuştu.

'DÜNYAYI ONLARA ZİNDAN EDECEĞİZ'

Türkiye'nin geleceği için kendilerine güvenilmesini isteyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye artık sahada da masada da güçlüdür. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Teröristlerin hepsiyle baş ettik, baş ediyoruz. İçeride de dışarıda da inlerinde, mağaralarında ve çukurlarında gömüyoruz; gömdük. Sonuna kadar temizleyeceğiz. Türkiye'de dağlarda, Irak'ta, Suriye'de fark etmez. Nerede olursa olsun hepsinin ensesindeyiz. Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin de ensesindeyiz. Onları da enselerinden tutup Türkiye'ye getireceğiz. Dünyayı onlara zindan edeceğiz. Tüm dünyada peşlerindeyiz. Dernekler, okullar hepsini kapatıyoruz, kapattırıyoruz. En son Pakistan Anayasa Mahkemesi terör örgütü ilan etti. Çünkü kendi ülkesi içindeki yapılanmayı da gördü. Tehdidi gördüler. Ne kadar hain varsa ne kadar terör örgütü varsa hepsini temizleyecek kudrete sahibiz. Bunun için kimseden izin de almayız, talimat da almayız. Nasıl Afrin'e, Fırat Kalkanı bölgesine girdiysek Fırat'ın doğusunda da hiç tereddüt etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz. Başka çaresi yok" dedi.

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