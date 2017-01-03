ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Alfredsdottir, Çavuşoğlu'na İstanbul Ortaköy'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede ayrıca, Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı Alfredsdottir'le görüştü
ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İzlanda Dışişleri Bakanı Lilja Alfredsdottir ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede...
03 Ocak 2017 Salı 16:08
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