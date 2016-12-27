ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü
ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele...
27 Aralık 2016 Salı 17:30
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