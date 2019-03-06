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Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlut Çavuşuğlu, ihracatçılara verilen yeşil pasaport sürelerinin 2 yıldan 4- 5 yıla çıkarılacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde sivil toplum kuruluşlarının...

Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlut Çavuşuğlu, ihracatçılara verilen yeşil pasaport sürelerinin 2 yıldan 4- 5 yıla çıkarılacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, muhtarlar, milletvekilleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, vizesiz Avrupa ve iş ziyaretleri için çalışmaların devam ettiğini belirtti. İhracatçılara yeşil pasaport verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "İhracatçı arkadaşlara 2 yıllık yeşil pasaport veriyoruz. Bu sürenin 4 yıla çıkarılması konusunda haklı bir talep geldi bize. 4 yıla, 5 yıla çıkarılması son derece makul. Zaten aksi bir durum olduğu zaman, devlet gerekeni yapar. Ama böyle şüpheci yaklaşarak kısa vadeli vermenin de bir anlamı yok. Bunları da uzatmamız lazım." dedi.
''YENİ BİR SINIR KAPISI AÇACAĞIZ'
Suriye'deki savaşın bitmesi için uğraşan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesine 320 bin Suriyeli döndü. Suriyeli göçmenlerin oralara güvenli bir şekilde döndürülmesi için tüm alanlarda en önemli aktör Türkiye'dir. Irak'ın yeniden inşasını önemsiyoruz. Bu amaçla 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk. Bunu kim kullanacak, iş insanlarımız kullanacak. Şimdi Habur kapısındaki sorunu da çözüyoruz. İnşallah yeni bir sınır kapısı daha açacağız. Buralardaki çifte keyfi vergilendirmeyi de kaldırıyoruz. Bölgemizdeki ülkelerin istikrarı için çalışıyoruz" diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelmek üzere salondan ayrıldı.

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