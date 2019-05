Çavuşoğlu: Hukuku hiçe sayarak açıklama yapanları şiddetle kınıyorum

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yargı kararına herkes saygı duymalı. Yetkisi olmayan kişiler sandıkta görev yaptı. Gerek AK Parti gerek diğer partiler itirazlarda bulundular. Biz YSK'nın verdiği tüm kararları saygıyla karşıladık. Hukuku hiçe sayarak açıklama yapanları şiddetle kınıyorum. Dayatma ve çifte standarda prim vermeyiz." dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çıngız Aydarbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bu yılın sonuna kadar Kırgızistan ile önemli yüksek düzeyli görüşmeler olacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Vizeler, Türkiye’de tedavi gören Kırgız vatandaşların oturumları ile ilgili anlaşmalar yapıldı. Ticaret ve yatırımları artırmak gerekiyor. Ticareti 1 milyar dolar seviyesine yükseltmemiz gerekiyor. Marif Vakfı'nın Kırgızistan'da bir an önce faaliyete geçmesi konusunda talebimizi ilettik. Güvenlik meselelerini de değerlendirdik. FETÖ ile mücadele beklentilerimizi dile getirdik. Dayanışmamızı her platformda göstereceğiz” diye konuştu.Konuk Bakan Aydarbekov, Bakan Çavuşoğlu ile önemli anlaşmalar ve görüşmelerde bulunduğunu ifade ederek, "Stratejik işbirliği üst düzeyde. Geçen sene iki ülkenin Cumhurbaşkanı dört sefer bir araya geldi. Bunlardan ikisi resmiydi. Bu görüşmelerde önemli anlaşmalara imza atıldı” dedi.‘HUKUKU HİÇE SAYARAK AÇIKLAMA YAPANLARI KINIYORUM’Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenilemesinin ardından Avrupa Birliği ve yabancı bakanlardan gelen tepkilerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:"Biz AK Parti olarak YSK'nin verdiği tüm kararları bugüne kadar saygıyla karşıladık. İstanbul ile ilgili kararı da daha açıklanmadan hangi kararı verirse versin saygı duyacağımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkan olarak defalarca söyledi. Sonuçta bu yargı kararına karşı açıklamalarda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bazı siyasilerin, yani yurt dışından bakanlar dahil, bu saikle açıklama yaptığını görüyoruz. Bu kararlar bizi üzebilir veya sevindirebilir ama sonuçta yargı kararıdır ve gerekçelerini görmek gerekiyor."‘23 HAZİRAN’DA HALK KARARINI VERECEK’Yargı kararına saygı duyulması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Gerek AK Parti gerek diğer partiler itirazlarda bulundular. Biz YSK'nın verdiği tüm kararları saygıyla karşıladık. Hukuku hiçe sayarak açıklama yapanları şiddetle kınıyorum. Partiler arası dayanışma gereği açıklama yapma gereği duyan siyasiler için söylüyorum. Teknik bakımdan çok vahim açıklamalar görüyoruz. Karara karşı açıklamalarda herkes dikkatli olmalı. Açıklamalarda çok vahim hatalar var. Diğer ülkelerde de seçimler yenilenebiliyor. Dayatma ve çifte standarda prim vermeyiz. 23 Haziran'da kararı İstanbul halkı verecek. Biz yine onların kararına saygı duyuyoruz” diye konuştu. Bugüne kadar yenilenen tek seçimin İstanbul seçimleri olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Türkiye'de de geçmişte bazı seçimler yenilendi. Ama bırakın Türkiye'yi aynı gerekçelerle bazı ülkelerde seçimlerin yenilendiği daha 3 sene önce gördük. 2016'da Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi iptal oldu ve yenilendi. Neden iptal oldu? Gerekçesine baktığımız zaman tıpkı İstanbul seçimlerindeki gerekçe gibi. Orada diyor ki, 'Yetkisi olmayan kişiler seçim sandıklarında oyları saymıştır.' Türkiye'de de kanunlar açık net bir şekilde söylüyor. Kamu görevlisi olması gerekiyor sandık kurullarında görev alacak kişilerin. Yani burada da yetkisi olmayan kişiler sandıkta görev yaptı ve bu oyları saydı” dedi.'MOGHERİNİ'NİN AÇIKLAMALARINI ÖNEMSİYORUZ'AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın konuya ilişkin açıklamalarını önemsediklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Öncelikle gerekçeli kararı görelim diyor. Daha sonra diyor ki İstanbul seçimleri, yenilenecek seçimler demokratik, serbest, adil ve şeffaf olmalıdır. Biz de bunu istiyoruz. Zaten bu sebeple seçimleri iptal ettiğini YSK söylüyor. Tüm adayların 31 Mart'tan önce olduğu gibi eşit hakka sahip olması gerekiyor. Eşit fırsatları yakalaması gerekiyor ya da eşit fırsatlar çerçevesinde kampanyasını yürütecek ve seçim günü de herkesin gözlemleyeceği şeffaf, adil, demokratik, usulsüzlüklerin olmadığı bir seçim olmasını istiyoruz. Zaten 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik itirazımız da bu çerçeveye yönelikti."‘İKİNCİ GEMİMİZİ BÖLGEYE GÖNDERİYORUZ’Kıbrıs'taki rezervlerin her iki tarafın paylaşması gerektiğini belirterek Nato Genel Sekreteri'nin ifadelerine atıfta bulunan Çavuşoğlu, “Genel sekreter ne diyor? Kıbrıs Türk halkının da hakları var. Biz uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Kıta sahanlığında istediğimiz yerde sondaj çalışmamızı yaparız. Türkiye olarak görevimiz Kıbrıs Türk halkının hakkını korumaktır. Kıta sahanlığı içinde istediğimiz yerde sismik araştırmamızı da yaparız sondaj çalışmalarımızı da yaparız. Önümüzdeki süreçte adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Artık sismik araştırma bitmiştir. Sondaj çalışmalarına başlayacağız. İkinci gemimizi de bölgeye gönderiyoruz” dedi.

