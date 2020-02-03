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Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü
POLİTİKA 03.02.2020, 01:09
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Riad Malki ile görüştük. Sözde barış planının esas amacı ilhaktır. Bu planı asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olacağız" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanı kardeşim Riad Malki ile görüştük. Sözde barış planının esas amacı ilhaktır. Bu planı asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin daima yanında olacağız" denildi.
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