Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile Kıbrıs görüşmelerini konuştu

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Avrupa Konseyi ilişkileri ile Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri ele alındı.