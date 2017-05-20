Çavuşoğlu, Arap İslam-Amerikan Zirvesi'ne katılacak

ANKARA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Suudi Arabistan Krallığı'nın girişimiyle Riyad'da gerçekleştirilecek ve İslam ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) bir araya getirecek Arap İslam-Amerikan Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvenin odağını küresel çapta terör tehdidi ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele oluşturacak.