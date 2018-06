Çavuşoğlu: Antalya dünyanın güçlü şehirler ağında

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'yı Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyadaki güçlü şehirler ağına aldıklarını belirterek, "Yetmedi bir de dayanıklı şehirler arasına aldırdık. Şimdi ise sonbaharda inşallah, nasıl Davos her sene konuşulur, Münih Güvenlik Konseyi konuşulur, Antalya'da Diplomasi Forumu'nun ilkini yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimi için memleketi Antalya'da devam ettirdiği toplantı ve ziyaret programları kapsamında, hemşeri dernekleri, işadamları, kanaat önderleriyle biraraya geldi. Antalyalıların desteğiyle turizm ve tarımın başkenti yaptıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "16 yıldır Antalyamıza hizmet ediyoruz. Sizleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Gerçekten iktidara geldiğimizde Antalya'da dağların bir önü vardı sahiller, bir de arkası vardı. Ben de Gündoğmuş'ta, bir yaylada doğdum büyüdüm. Doğu, Güneydoğu'da hangi sorun varsa Antalya'da vardı. Sadece doğu güneydoğu ihmal edilmemişti. Tüm Türkiye ihmal edilmişti. Yaptığımız hizmetler rakiplerimizi fesatlıktan çatlatıyor. Bugün hamdolsun ülkemizin her bir köşesi hizmetle kalkındı. Ama biz bununla yetinir, geçmişle kıyas yapıp bugünle tatmin olursak ilerleyemeyiz. Gelecekle kıyasladığımızda daha yolun başındayız. Özgürlükler, demokrasi, ekonomik büyüme, sağlık, turizm her anlamda. O yüzden daha güçlü olmamız ve büyümemiz lazım" diye konuştu.

2002'de Antalya'da 3,5 milyon turist geldiğini, şimdi ise rakamın 14 milyona gittiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "O zaman Türkiye'ye 13 milyon turist geliyordu. Bu artış kendi kendine olmaz. Devlet olarak ciddi altyapı yatırımları yapıldı. Şimdi turizm çeşitlendiriliyor. Hedef nedir, sağlık turizmi. İkinci önem verdiğimiz alan sağlık oldu. 2023 hedefimiz 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir diyoruz. Bu sene Türkiye'de 40 milyon turist, 32 milyar doların üzerinde gelir bekliyoruz. 2023'te inanıyorum ki 50 milyar dolar da sağlık turizminden kazanacağız. Geçen sen 7.5 milyar dolar kazandık" dedi.

Türkiye'nin son 10 yılda 8,8 milyon istihdam sağladığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bunda sizin büyük katkınız var. 10 yılda tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, 28 ülkeden bahsediyorum daha fazla istihdamı Türkiye Cumhuriyeti sağladı. Tüm AB üyesi ülkeler 8,2 milyon istihdam sağlarken, Türkiye'nin tek başına 8.8 milyon. Bu işte ekonomik büyüme, stratejik yatırımlar, üretim ve ihracatı birlikte yaptık" dedi.

Antalya'yı Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyadaki güçlü şehirler ağına aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Yetmedi bir de dayanıklı şehirler arasına aldırdık. Şimdi ise sonbaharda inşallah, nasıl Davos her sene konuşulur, Münih Güvenlik Konseyi konuşulur, Antalya'da Diplomasi Forumu'nun ilkini yapacağız. Her sene Antalyamıza yüzlerce, binlerce devlet adamı, devlet bakanı, başbakan, dışişleri bakanları, bakanlar, uzmanlar, akademisyenler, düşünce kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, binlerce insanı 3- 4 günlüğüne Antalya'da ağırlayacağız. Neden Antalyamız sürekli konuşulsun, sürekli tanınsın. Örneğin bir golf turnuvası Antalya'da 4 gün sürüyor ve her gün 1,5 milyar insan Antalya'yı canlı izliyor" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI