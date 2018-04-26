Çankırı Belediye Başkanı Dinç, milletvekili adaylığı için istifa etti

ÇANKIRI'nın AK Partili Belediye Başkanı İrfan Dinç, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde görevinden istifa ederek, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Çankırı Belediye Başkanlığı görevini 3 dönemdir yürüten İrfan Dinç, yeni dönemde milletvekili adayı olma kararı aldı. Başkan Dinç, bugün saat 14.00'te belediye binasında mesai arkadaşlarının yoğun katılımı ile düzenlediği basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerin varoluş meselesi olduğunu ifade eden Başkan Dinç, “Dünya olağanüstü hal dönemine girmiştir. ABD’den Avrupa’ya, Rusya’dan Çin’e ve Ortadoğu’ya kadar yayılan yıkıcı bir dalga büyümektedir. Ülkemizin bütün çevresi cephelere dönüşmüştür. Suriye’de savaş içindeyiz. Ülkemize yönelik topyekûn saldırıları önleme çabasındayız. Bu 24 Haziran hadisesi bir seçim değil bir varoluş meselesidir” dedi.

Başkan Dinç konuşmasını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz açık bir saldırı idi. Türkiye’yi dağıtmak için planlanmıştı. Yenileri var, bırakmış değiller. Ekonomi ile vuracaklar, içerden operasyoncularla vuracaklar, güneyden ve batıdan vuracaklar. Türkiye direnecek. Onlar vuracak biz direneceğiz. 24 Haziran’da karar kılmak, tam anlamıyla ulusal güvenlik meselesidir. Seçimlerle seçim sonuçları, iç politik kaygılarla alakalı bir konu değil. Bu seçim ülkemizin yükselişiyle, büyümesiyle alakalı bir seçim.

Sayın Devlet Bahçeli, 7 Haziran’da bütün senaryoları kilitlemeseydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Kasım için erken seçim kararı almasaydı bugün rehin alınmış, hırpalanmış belki de parçalanmış bir ülkede yaşıyor olacaktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli 24 Haziran'da seçimle ilgili almış oldukları ortak karar 2019‘a ayarlı bütün senaryoları ellerinde patlatmıştır. Ülkemizin geleceği kurtarılmıştır.”

Çankırı için gece gündüz çalıştığını söyleyen Dinç, bugüne kadar birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına da teşekkür etti.

Başkan Dinç, daha sonra milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti Çankırı İl Başkanlığı’na müracaatta bulundu. Dinç, vatandaşların tebriklerini de kabul etti.

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