Canikli: Sınır ötesi operasyonlar tereddütsüz yapılacaktır

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ve Irak’ta terör örgütlerine karşı operasyon sinyali veren konuşmasını hatırlatarak, “Tehdit sınır ötesinden geliyor. Irak’tan geliyor, Suriye’den geliyor, daha da ilerilerden geliyor. Dolayısıyla operasyonlar gerektiği takdirde hiç tereddütsüz yapılacaktır” dedi.



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldıktan sonra partisinin il başkanlığındaki bayramlaşma programına katılarak partililere seslendi. Son aylarda Suriye’de terör örgütü YPG’ye silah sevkiyatı yapıldığını sınır ötesinde olan bitenin farkında olduklarını belirten Bakan Canikli, şunları söyledi:



“YPG demek ‘PKK’ demek, ‘Bölücü terör örgütü’ demek. Tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği ‘PKK’ demek aslında, bunu herkes biliyor, bunu YPG’ye bu silah yardımını yapan ülkeler de biliyor. Bilmemeleri mümkün değil her şey o kadar açık ki. PYD ve YPG’ye yapılan silah sevkiyatı ve her türlü yardım esasında PKK’ya yapılmış yardım anlamına gelmekte. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Biz bunu biliyoruz farkındayız. Bir takım rasyonel olmayan ifadelerle bu milleti, bu milletin yöneticileri kandırılamaz. Müttefiklerimizin YPG’ye DEAŞ ile mücadele kapsamı çerçevesinde ve sadece onunla sınırlı olmak üzere verdiklerini iddia ettikleri o silah ve mühimmat listesi en fazla 80-90 TIR’la taşınabilir ama biz binden fazla TIR’ın orada o terör örgütüne silah ve mühimmat taşıdığını biliyoruz, tespit etmiş durumdayız. 900’den fazla TIR bu anlamda kayıt dışı. Çok fazla detaya inmeye gerek yok ama olan bitenin farkındayız.”



"TEHDİT SINIR ÖTESİNDEN GELİYOR"



Sadece Türkiye’nin sınırlarını koruyarak, güvenlik sorununun ortadan kaldırılamayacağını kaydeden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ve Irak’ta terör örgütlerine karşı operasyon sinyali veren konuşmasını hatırlatan Canikli, “Tehdidi ortadan kaldıramazsınız, çoğu zaman sınırlarımızın ötesinde başlıyor, Türkiye’nin güvenliği, sınırlarımızın ötesinin savunulmasıyla başlıyor, ortaya çıkıyor. Türkiye’nin yanı başında bir yangın söz konusu" dedi. Türkiye'nin Suriye ve Irak ile yaklaşık 1400 kilometre sınırı olduğunu kaydeden Canikli, "Elbette Türkiye’ye yönelik tehdidin ortadan kaldırılması için sadece sınırlarımız ve içerisindeki güvenliğin sağlanması yetmez. Çünkü tehdit sınır ötesinden geliyor. Irak’tan geliyor, Suriye’den geliyor, daha da ilerilerden geliyor. Dolayısıyla Fırat Kalkanı Operasyonu da bu çerçevede yapılmıştır. Benzeri operasyonlar gerektiği takdirde hiç tereddütsüz yapılacaktır, bundan en ufak kimse kuşku duymasın” diye konuştu.



Bakan Canikli, Suriye’den gelebilecek hava saldırıları tehdidine karşı 5 ülkenin Türkiye’ye Patriot füzelerini gönderdiğini de söyledi.



"ÜRETİCİMİZİ HİÇ EZDİRMEDİK"



Fındık fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan ve üreticiyi ezdirmedikleri görüşünü savunan Nurettin Canikli, "Fındıkta müdahale alımlarıyla fiyatların düşmesinin önüne geçtik. Bu müdahale alımları yapılmasaydı fiyatlar 5 liranın altına düşebilirdi. Fiyat düşmedi ve şu anda piyasada 9-10 lira arasında, TMO da 10.5 liradan alımlarına devam edecektir. Üreticimizi hiç ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz” dedi.



Canikli, daha sonra Ankara’ya gitti

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)