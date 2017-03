Canikli: Faşizan bir yaklaşımdır (2)

"ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adana Sanayi Odası'nca (ADASO) düzenlenen 'Türkiye Ekonomisinde Son Dönemdeki Ekonomik Gelişmeler' konulu toplantıya katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ile sanayici ve işadamlarınca ayakta karşılanan Canikli, işadamlarına son dönemde hükümetin ekonomi alanındaki çalışmalarını anlattı.

Tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de 2008'deki global kriz kaynaklı çeşitli sorunlar yaşadığını vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Sonuç itibariyle Türkiye bu gelişmelerden belli ölçüde etkilendi. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz coğrafya ve bölgenin de daha spesifik ve daha özel sorunları nedeniyle Türkiye'deki yaşadığımız sıkıntıları ağırlaştıran bir faktör olarak, bunları bölgemizdeki gelişmeleri görüyoruz. Özellikle bölgemizde yaşanan çalışmalar, sıkıntılar, Türkiye'nin terörle yoğun mücadelesi var. Türkiye uzun bir süredir terörle mücadele ediyor ama bugün ortaya koymak zorunda kaldığımız mücadele çok daha büyük boyutludur, çok daha sonuçları itibariyle bedeli her açıdan ağırdır. Şu an mücadelemiz biraz ölüm kalım mücadelesi olarak tanımlayabileceğimiz bir mücadeledir. Adeta Türkiye'nin egemenliğinin sürdürülmesi, toprak bütünlüğün korunması için verilen bir mücadeledir şu andaki mücadele. Bunun bir başka yönüyle bakıldığında saldırıların boyutu çok daha yüksek noktalardadır ve taraf olanların, taraf olan ülkelerin, taraf olan güçlerin yani terör örgütlerine destek veren ülkelerin, güçlerin sayısı da hacmi de büyüklüğü de daha ileri noktalardadır. Yani, Türkiye bir taraftan küresel krizin olumsuz etkilerini minimize etmek, ortadan kaldırmak için adımlar atıyor, kararlar atıyor. Aynı zamanda bölgesel faktörlerin ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermek için çok ciddi gayret sarf ediyor. Şu anda içinde bulunduğumuz bu günlerde, yakın dönemde, bu şartlarda mevcut ekonomik dengelerini bu oranda koruyabilen, bu tablolarla karşı karşıya kalıp da bu şekilde güçlü ekonomik dinamizmini sürdüren ülke yok denecek kadar azdır. Kolay da değildir."

'EKONOMİ ALANINDA DA SALDIRILAR OLDU'

El Bab'ta sürdürülen operasyonları, DEAŞ ile mücadeleyi, FETÖ soruşturmalarını, Almanya ve Hollanda'da Türk yetkililerin referandumla ilgili etkinliklerinin iptal edilmesini değerlendiren Nurettin Canikli, şöyle konuştu:

"Hem PKK hem FETÖ hem DEAŞ, bugüne kadar bu coğrafyanın karşı karşıya kaldığı en kanlı, en acımasız terör örgütleridir ve bunlarla topyekun mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi de sadece Türkiye yapıyor samimi olarak. Almanya ve Hollanda, terör örgütlerine destek verecek şekilde bir politika izliyorlar. Böyle bir ortamda böyle bir tabloda ekonomide aldığımız kararları düşünmek, değerlendirmek gerekiyor. Her taraftan, başka saldırılar da söz konusu. Derecelenme kuruluşlarıyla da ekonomik olarak da güvenlik alanındaki saldırılara benzer, toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılmasına yönelik saldırılara benzer ekonomide de saldırılar söz konusu oldu. Hamdolsun bunların tamamına yakınını da kazasız belasız atlatabildik. Fitch derecelendirme kuruluşunun Türkiye ile ilgili yatırım yapılabilir seviyesi notunu yapılamaz ilan ettiği 28 Ocak'tan 1 hafta önce olumlu bir gelişme yaşadık. Avrupa Konseyi, Türk lirasında değer kaybı yaşanırken Türk bankacılık sistemiyle ilgili olumlu bir karar verdi. Bu kararla TL değer kazanmaya başladı. Piyasadaki gelişmeler olumluya dönünce bir Fitch yetkilisi çıkıp, 'Biz 28 Ocak'ta Türkiye ile ilgili not kararımızı vereceğiz ve orada da notunu düşeceğiz' diye açıklama yaptı. Bugüne kadar böyle bir uygulama hiç yoktur. Bu açıklamayla piyasa da olumsuz etkilendi, TL değer kaybetmeye başladı. Tüm bu saldırılar karşısında biz bu mücadeleyi yürütüyoruz. Böyle bir ortamda ekonomide kararlar alıyoruz ve hayata geçiriyoruz."

