Canikli: Avrupa'nın yaptığı tam anlamıyla faşist uygulamalar

SAMSUN'a gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Avrupa ülkelerinin son dönemde Türk Bakanlara karşı tavrının 'baskıcı yöntemler' olduğunu savunarak, "Tam anlamıyla faşist uygulamalardır. Ve Almanya için Avusturya için ifade etmek gerekirse, esasında tüm Avrupa için bir Nazi yaklaşımıdır" dedi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, çeşitli ziyaret ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun'a geldi. Canikli önce Samsun Valisi İbrahim Şahin'i, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun Avrupa’da Türk siyasetçilere toplantı yasağı uygulanması ile ilgili sorusuna yanıt veren Başbakan Yardımcısı Canikli şunları söyledi: "Baskıcı ve faşizan düşencelerin ve eylemlerin Avrupa’da ve Avrupa siyasetinde merkeze doğru kaydıklarını maalesef izliyoruz.



Özellikle 16 Nisan referandumu çerçevesinde. oradaki vatandaşlarımıza referandum ile getirmek isteğimiz, kamuoyuna sunduğumuz Cumhurbaşkanılğı hükümet sisteminin ne getirdiğini anlatmak için arkadaşlarımızın oralarda bilgilendirme faaliyetleri engellenmiştir, engellenmeye de devam edilmektedir. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir.





O nedenle bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz; bu yaklaşımlar hiçbir demokratik kuralla bağdaşmaz, hiçbir evrensel değerle örtüşmez, hukukun üstünlüğü demokratik ilkelerle bağdaşmaz. Ve hatta çok daha belki bu tarz ifadeler kullanmak üzücü ama, yapılanları gerçek boyutu ile tanımlamak için bu ifadeleri kulanmaktan başka da bir seçeneğimiz yok. Bunlar baskıcı yöntemlerdir. Tam anlamıyla faşist uygulamalardır. Ve Almanya için Avusturya için ifade etmek gerekirse esasında tüm Avrupa için bir Nazi yaklaşımıdır."