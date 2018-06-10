MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ümraniye Belediyesi'nin Kadir Gecesi'ne özel düzenlediği programda yaptığı konuşmada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi tepki gösterdi. Canikli, "Askerimizin apoletlerini sökmeye çalışanların buna gücü yetmez. Muharrem İnce, buna ne senin ne de sana destek olanların gücü yetmez. Bu kahramanlarımız sayesinde bu ülkede nefes alıyorsun. 24 Haziran’da bu millet Osmanlı tokadını öyle bir atacak ki sesi Avrupa’dan duyulacak" dedi.



Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde düzenlenen programa binlerce vatandaş katıldı. Sela okunması başlayan ve Kur-an’ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Ramazan boyunca 170 evde 4 bin 500 kadın tarafından okunan Kur’an-ı Kerim hatmi için dua edildi.



Programda yaptığı kürsü konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı veren Canikli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştirdi. Canikli, şunları söyledi:

"Türk askerinin apoletlerini sökmekle tehdit edenler şunu bilmelidir ki; apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. O apoletler bu milletin özgürlük mücadelesi için milletimiz tarafından takılan birer nişanedir. Onları sökmeye onların gücü yetmez. Muharrem İnce, senin de arkandakilerin de sana talimat verenlerin de gücü yetmez. Son zamanlarda ülkemize içeriden ve dışarıdan çok alçakça saldırılar gerçekleşiyor. Bu saldırıların tek bir amacı var hangi gerekçe kullanırlarsa kullansınlar bunun nedeni bu toprakları İslamsızlaştırmak. Bu hain hedef onların hedefidir; başka söylemleri gerekçe olarak kullanıyorlar. Şimdi toplantılarda Kur’an-ı Kerim okutmalar, dua etmeler; bu milleti kandıramazsınız. Boşuna uğraşmayın."



'MİLLİ PROJELERİ YOK EDECEKLERİNİN SÖZÜNÜ VERİYORLAR'



Muhalefettekilerin Milli Savunma Sanayi'nin geliştirdiği projeleri yok etmek için seçim konuşmalarında söz verdiklerini kaydeden Canikli, sözlerine şu şekilde devam etti:



"2012’den bugüne kadar savunma sanayi ürünlerimizi yerli hale getirmek için 50 milyar dolara yakın kaynak ayırdık. Şu anda devam eden 700’e yakın proje 70 milyar dolara yakın gelirle yapılacak. Gizliliği yüzünden açıklayamadığım tüyleri diken diken eden müthiş projelerimiz var. Bizler dünyada var olan projelerle yarışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ne Cumhurbaşkanı seçilmek için aday oluyorlar ancak Türkiye’yi ileriye götürüp geliştirecek ne kadar proje varsa o onları durduracaklarını söylüyorlar. Arkalarındaki güç işi garantiye almak için seçimden önce herkesin gözü önünde bu sözleri vermelerini istiyor. Yarın sözlerinden vazgeçmesinler diye söz verdirtiyor. Bunlar açıkça teröre de destek veriyor. Onların bu yaklaşımları teröriste cesaret veriyor. Teröristi alkışlayıp onlarla mücadele edeni de eleştiriyorlar. Kendisine hizmet eden kadroların olduğunu biliyor ve 24 Haziran’da da bu hassasiyetle hareket edeceğinden en ufak kuşkumuz yok."



'24 HAZİRAN’DA OSMANLI TOKADININ SESİ AVRUPA’DAN DUYULACAK'



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Canikli, "Herkes 24 Haziran’da bunlara bir kez daha Osmanlı tokadı atacak, hazır olun. Milletimizin atacağı Osmanlı tokadını sesi Avrupa’dan duyulacak. Kılıçdaroğlu’nun yediği tokat 12’yi geçti. 12 defa bu milletten tokat yedi. Tokat da kar etmiyor. Ancak bu kez millet kararlı" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



Yaptığı kürsü konuşmasında Türk milletini yenmeye kimsenin gücünün yetmediğini dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da "Yardımcısı Allah olanın zaferi kesindir" dedi.

Program, Kur-an’ı Kerim hatmi için edilen dua ile sona erdi.

