Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, "Ankara’nın güvenliği El-Bab’ın güvenliğiyle eş anlamlı. Oraları kontrol edemezsiniz, oraları tutamazsanız, oralarda güvenliği sağlayamazsanız Ankara’yı koruyamazsınız, Giresun’u koruyamazsınız " dedi.

Öğle saatlerinde Giresun’a gelen ve Hacı Miktat Camisi'nde Cuma namazı kılan Canikli, daha sonra eski milletvekili Hasan Aydın’ın kızının eczanesinin açılışına katıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ardından da Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne moral ziyaretinde bulundu. Çevik Kuvvet polisleriyle tek tek tokalaşarak başarılar dileyen Canikli’ye, Çevik Kuvvet üniforması hediye edildi. Çevik Kuvvet'in 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimindeki kahramanlıklarının tarihe geçtiğini ifade eden Canikli, "Allah yardımcınız olsun, rabbim kılıcınızı keskin etsin inşallah. Terörle mücadele hep birlikte sonuna kadar, sonuç alana kadar kararlıkla devam edecek. Topraklarımızda gözü olan bütün hainleri, bu topraklara bakamaz hale getirene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Canikli, burada yaptığı konuşmada güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu'da terör saldırılarına karşı topyekün bir mücadele yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Türk silahlı kuvvetleri ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla hem Suriye’ de, hem de Irak’ta mevcut. Bu çerçevede zaman zaman, 'Türk ordusunun, Türkiye’nin Suriye’de, Irak’ta ne işi var?' diye soruyorlar. Çok işimiz var. Giresun’un savunma hattının El-Bab’ta kurulması gerekiyor. Ankara’nın güvenliği El-Bab’ın güvenliğiyle eş anlamlı. Oraları kontrol edemezsiniz, oraları tutamazsanız, oralarda güvenliği sağlayamazsanız Ankara’yı koruyamazsınız, Giresun’u koruyamazsınız. Onun için oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Güvenliğimizi bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden ne kadar yer varsa, odak varsa onları ortadan kaldırmak için orada olacağız, olmak zorundayız."

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN BANKALARIMIZA ONAY

Saldırıların ekonomi dahil her alanda geldiğine işaret eden Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Uluslararası derecelendirme kuruluş Fitch geçtiğimiz günlerde Türk bankacılık sistemine ilişkin olumsuz bir karar verdi, sistemin notunu durağandan negatife çevirdi. Not düşürmedi ama görünümünü durağandan negatife çevirdi. Yani olumsuz bir durumda olduğu noktasında açıklama yaptı. Önceki gün de AB Komisyonu Türk bankacılık sistemi ile ilgili bir karar aldı. ‘Türk bankacılık sistemi güçlüdür, çok güçlü bir şekilde denetlenmektedir. Türk bankacılık sistemiyle ilgili yönetim ve denetim çerçevesi Avrupa Birliğiyle uyumludur' dedi" diye konuştu.

'DERECELENDİRME KURULUŞU SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI'

Başbakan Yardımcısı Nuretiin Canikl, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yani, 'Türk bankaları güçlü yapılarıyla Avrupa Birliği'ne girdi' anlamına gelen bir karar verdi iki gün önce. Demek ki o derecelendirme kuruluşunun verdiği rapor, ya da görünümü durağandan negatife düşürmesi rasyonel bir karar değil. Özellikle belli amaçlara yönelik olarak verilmiş bir karar. Rasyonel bir karar olsaydı AB Komisyonu o derecelendirme kuruluşunun tam aksine bir karar vermezdi. Yani Türk bankacılık sistemine güvenini tam olarak ortaya koyuyor, onu ifade ediyor AB Komisyonu en üst seviyede. Avrupa resmi gazetesinde de yayınlanıyor. Demek ki derecelendirme kuruluşlarının özellikle Türkiye ekonomisinin algısının bozulması için sübjektif verdikleri bir karar olarak değerlendirilmesi gerekir. Anlamı budur. Yani derecelendirme kuruluşu esasında suçüstü yakalandı. AB Komisyonu, 'Senin verdiğin karar doğru değil. Türk bankalarıyla ilgili sıkıntı yok, Türk bankalarının yönetim ve denetim çerçevesini ben Avrupa Birliği'yle uyumlu kabul ediyorum' diyor. Bunun anlamı nedir ? Derecelendirme kuruluşuna diyor ki, senin verdiğin karar doğru değil. Türk bankaları kuvvetli, Türk bankacılık sistemi sağlam."

FETÖ’NÜN OMURGALARI KIRILDI

FETÖ terör örgütüyle mücadele çok büyük bir mesafe aldıklarını anlatarak açıklamalarını sürdüren Canikli, şimdi de iz bırakmadan hayatlarına devam edenlerin peşinde olduklarını kaydetti. Canikli, "Hem finansal kaynaklarının kurutulması, hem de FETÖ mensuplarının tamamen kamudan temizlenmesi noktasında çok önemli mesafeler alındı. Sistematik olarak karar almalarını artık mümkün olamaz hale getirdik. Omurgaları kırıldı. Ama kripto alarak iz bırakmadan hayatiyetini devam ettirenler olabilir. Onlara yönelik olarak şu anda kripto FETÖ mensuplarının açığa çıkartılması için çok yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Onları da açığa çıkaracağız Allah’ın izniyle" dedi.

600 İŞSİZE İŞ İMKANI

Başbakan Yardımcısı Canikli, 2017 yılı içinde 600 bin işsize iş imkanı sağlayacaklarını da belirterek, "Önümüzdeki yıl aldığımız kararlarla 600 bin kişiye yeni istihdamı garanti altına aldık. 500 bin tanesi özel sektör üzerinden yapılacak. Yani özel sektör yeni birini işe aldığı zaman asgari ücret üzerinden maaşını devlet verecek. Bu şekilde 500 bin kişilik kadro oluşturacağız. 100 bin kişilik kadro da toplum yararına çalışma projesi çerçevesinde oluşacak" diyerek konuşmasını noktaladı.

Canikli’nin konuşmasının ardından iki hastanenin açılışı yapıldı. Açılış sonrasında hastaları ziyaret eden Canikli geçmiş olsun dileklerini iletti, yeni doğan bebeklere de Cumhuriyet altını hediye etti.



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