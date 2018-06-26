ÇANAKKALE'de, pazar günkü seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti'nin 2'nci sıra milletvekili adayı Jülide İskenderoğlu, kentin Meclis'teki ilk temsilcisi merhum Zekiye Gülsen'den sonra ikinci kadın milletvekili oldu.

Çanakkale'nin ilk kadın milletvekili Lapseki doğumlu Zekiye Gülsen, 1969 seçimlerinde Adalet Partisi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 1969 yılından 1977 yılına kadar Çanakkale milletvekili olarak Meclis'te görev yapan Zekiye Gülsen'den 49 yıl sonra AK Parti'li Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin ikinci kadın milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

AK Parti'li Jülide İskenderoğlu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Rahmetli Zekiye Gülsen Çanakkale'nin ilk kadın milletvekili iken Lapseki'ye feribot getirmiş ve Boğaz'ın iki yakasını birbirine bağlamıştı. Ben Lapseki gelini Jülide İskenderoğlu olarak, Allah bana nasip ederse, Çanakkale'nin ikinci kadın milletvekili olarak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün açılışını yapacağım" dedi.



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