Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Çanakkale'nin ikinci kadın milletvekili

ÇANAKKALE'de, pazar günkü seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti'nin 2'nci sıra milletvekili adayı Jülide İskenderoğlu, kentin Meclis'teki ilk temsilcisi merhum Zekiye Gülsen'den sonra ikinci kadın milletvekili oldu. Çanakkale'nin...

Çanakkale'nin ikinci kadın milletvekili
ÇANAKKALE'de, pazar günkü seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti'nin 2'nci sıra milletvekili adayı Jülide İskenderoğlu, kentin Meclis'teki ilk temsilcisi merhum Zekiye Gülsen'den sonra ikinci kadın milletvekili oldu.
Çanakkale'nin ilk kadın milletvekili Lapseki doğumlu Zekiye Gülsen, 1969 seçimlerinde Adalet Partisi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 1969 yılından 1977 yılına kadar Çanakkale milletvekili olarak Meclis'te görev yapan Zekiye Gülsen'den 49 yıl sonra AK Parti'li Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin ikinci kadın milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı.
AK Parti'li Jülide İskenderoğlu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Rahmetli Zekiye Gülsen Çanakkale'nin ilk kadın milletvekili iken Lapseki'ye feribot getirmiş ve Boğaz'ın iki yakasını birbirine bağlamıştı. Ben Lapseki gelini Jülide İskenderoğlu olarak, Allah bana nasip ederse, Çanakkale'nin ikinci kadın milletvekili olarak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün açılışını yapacağım" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325