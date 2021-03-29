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Camii Hocaları Siyaset yapamayacak!

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, Ayasofya İmamı'nın yaptığı konuşmalarla siyasetin gündemine girmesini hatırlatarak, iktidarları döneminde Camii İmamlarının kendi işlerini yapacağını, üstlerine vazife olmayan konularda konuşmalarına izin verilmeyeceğini kaydetti. 

POLİTİKA 29.03.2021, 13:01 Murat Aydın
Camii Hocaları Siyaset yapamayacak!

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun partisinin İcra Kurulu toplantısınada önemli açıklamalarda bulundu. Partisi'nin 75 Genel Başkan Ylardımcısı olduğunu ifade eden İrfan Uzun, Ayasofya İmamı'nın yaptığı konuşmalarla siyasetin gündemine girmesini hatırlatarak, iktidarları döneminde Camii İmamlarının kendi işlerini yapacağını, üstlerine vazife olmayan konularda konuşmalarına izin verilmeyeceğini kaydetti. 

SİYASETİN EĞİTİM YUZVASI ADALET BİRLİK PARTİSİ

Türkiye'nin bugün en önemli sorunlarının başında Eğitimin geldiğini hatırlatarak, "HPerşeyin başı eğitim. Eğitim olmadan hiç birşey olmaz. Eğitimsiz hiç bir alanda başarılı olamazsınız. Onun için biz Partimizi siyasetin eğitim alanı olarak görüyoruz, Bugün burada İcra Kurulu Üyelerimizle yaptığımız toplantının amacı da Eğitim. Her Genel Başkan Yardımcımız ve Partimiz'in idari yapısındaki görevliler, vatandaşa nasıl hitap edecekler, vatandaşla nasıl iletişim kuracaklar; bunları yaptığımız toplantılarda ele alıp diyalog eğitimimizi yapacağız" diye konuştu. 

ŞEHİR HASTANELERİ ÜNİVERSİTE OLACAK

Uzun, dikkat çeken bir iddiayı da gündeme getirdi. Sağlık alanında da cidd iprojeleri olduğunu ifade eden Uzun, devletin halkın hastalanmaması için eğitim vermesi gerektiğini, vatandaşın yaşarken, hastalıklardan nasıl uzak duracağına ilişkin bilgilendirilmesi ve bilgi sahibi olması gerektiğine inandığını söyledi. Türkiye genelinde yapılan, Şehir Hastaneleri'nin de hastalarla doldurulmayacağını birer eğitim yuvası haline getirileceğini öne sürdü. Uzun Adalet Birlik Partisi'nin bir siyaset Üniversitesi gibi çalışacağını, ve öncelikle Z kuşağı olmak üzere vatandaşlarımızı bilinçlendireceğini ifade etti.

17 YAŞINDA DANIŞMANI VAR

Adalet ve Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, kendisinin 17 yaşında danışmanı olduğunu ifade ederek, ondan çok şey öğrendiğini de söyledi.

İcra Kurulu Toplantısında Dış İlişkiler ve Dış Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Serhat Can, İnsan Hakları'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Necla Güvenli Piliççi, Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bilal Yalçın,

Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Aksoy, Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Orhan Oluç, Özel Sigortalar Başkanı Baki Şyenir, Yerel Yönetimler Başkanı Tanju Aktaş, Türkiye Kadın Kolları Başkanı Işıl Işık,  

#SerhatCan #AdaletBirlikPartisi #İrfanUzun #NecleGüvenliPiliççi #Mustafa Şükür Aycı #İstanbulİlBaşkanı #BilalYalçın #sağlık #Mehmet Ali Akoy
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