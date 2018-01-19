Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, meclis üyeliğinden istifa

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ak Partili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, sağlık problemlerini gerekçe gösterip meclis üyeliği görevinden istifa etti.Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ve halen özel bir hastanede tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği de yapan Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği istifa dilekçesinde "1983 yılında seçilmiş olduğum Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğini 3 dönemdir sürdürmekteyim. Görev aldığım ve 35 yıldır sürdürdüğüm görevimden doktorların tavsiyesi üzerine sağlık nedeniyle ayrılıyorum. Geçmiş olsun ziyaretime gelen dost akraba ve arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bende emeği olan tüm arkadaşlarımdan helallik diliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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